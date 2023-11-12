Пермский миллиардер продал бывшее здание музея PERMM

13 ноября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Музей в этом помещении находился с 2014 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Холдинг «Сатурн-Р», которым владеет пермский миллиардер Александр Репин, продал здание на бульваре Гагарина, 24. Ранее в нем находился музей современного искусства PERMM. «Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте „Авито“. Но Александр Репин средства от продажи здания он еще не получил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Александра Репина. Имя нового владельца здания не раскрывается. Музей PERMM арендовал помещения на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В 2023 году экспозицию перевезли в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Помещения на бульваре Гагарина выставили на продажу за 260 млн рублей. Также здание можно было взять в аренду по цене 600 рублей за квадратный метр. Александр Репин заявлял, что планировал разместить там частную клинику или ресторан.

Холдинг «Сатурн-Р», которым владеет пермский миллиардер Александр Репин, продал здание на бульваре Гагарина, 24. Ранее в нем находился музей современного искусства PERMM. «Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте „Авито“. Но Александр Репин средства от продажи здания он еще не получил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Александра Репина. Имя нового владельца здания не раскрывается. Музей PERMM арендовал помещения на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В 2023 году экспозицию перевезли в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Помещения на бульваре Гагарина выставили на продажу за 260 млн рублей. Также здание можно было взять в аренду по цене 600 рублей за квадратный метр. Александр Репин заявлял, что планировал разместить там частную клинику или ресторан.