12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пермский миллиардер продал бывшее здание музея PERMM

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm
Музей в этом помещении находился с 2014 года Фото:

Холдинг «Сатурн-Р», которым владеет пермский миллиардер Александр Репин, продал здание на бульваре Гагарина, 24. Ранее в нем находился музей современного искусства PERMM.

«Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте „Авито“. Но Александр Репин средства от продажи здания он еще не получил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Александра Репина. Имя нового владельца здания не раскрывается.

Музей PERMM арендовал помещения на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В 2023 году экспозицию перевезли в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Помещения на бульваре Гагарина выставили на продажу за 260 млн рублей. Также здание можно было взять в аренду по цене 600 рублей за квадратный метр. Александр Репин заявлял, что планировал разместить там частную клинику или ресторан.

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Холдинг «Сатурн-Р», которым владеет пермский миллиардер Александр Репин, продал здание на бульваре Гагарина, 24. Ранее в нем находился музей современного искусства PERMM. «Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте „Авито“. Но Александр Репин средства от продажи здания он еще не получил», — сообщил «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Александра Репина. Имя нового владельца здания не раскрывается. Музей PERMM арендовал помещения на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. В 2023 году экспозицию перевезли в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Помещения на бульваре Гагарина выставили на продажу за 260 млн рублей. Также здание можно было взять в аренду по цене 600 рублей за квадратный метр. Александр Репин заявлял, что планировал разместить там частную клинику или ресторан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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