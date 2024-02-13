Тюменцы стали чаще скупать квартиры-студии

За год, по данным аналитиков, студии в Тюмени подорожали на 16% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на квартиры-студии в Тюмени за последний месяц вырос на 18%, при этом объем предложения составил 14%. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимость».

«В Тюмени доля студий в общем объеме предложения на первичном рынке жилья составляет 14%. В структуре спроса — 18%. Средняя цена квадратного метра таких объектов равна 151 тысяче рублей (+ 16% за год)» — сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Специалисты по недвижимости считают, что рост доли студий в структуре предложения новостроек — устойчивый тренд последний лет. «Такой подход к „нарезке“ помещений позволяет сдерживать средние цены на жилье и сохранять доступность объектов для покупателей. У студий самый короткий период жизни объявлений. Это значит, что их реализовывают быстрее, чем квартиры другого формата», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито».

Ранее агентство писало о том, что среди жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с изменением ключевой ставки от Центробанка.