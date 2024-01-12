В Тюмени в два раза чаще стали покупать студии

У жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС».
«По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре жители стали в два раза чаще покупать студии и однокомнатные квартиры. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с декабрьским повышением ключевой ставки от Центробанка», — сообщили в пресс-службе строительной компании.
В конце прошлого года у жителей города на 30% вырос спрос на покупку квартир в новых жилых комплексах. По словам специалистов компании «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку.
В середине декабря прошлого года Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что причиной повышения является роста инфляции.
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