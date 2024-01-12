12 января 2024

В Тюмени в два раза чаще стали покупать студии

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В Тюмени вырос спрос на студии из-за повышения ЦБ ключевой ставки Фото:

У жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС».

«По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре жители стали в два раза чаще покупать студии и однокомнатные квартиры. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с декабрьским повышением ключевой ставки от Центробанка», — сообщили в пресс-службе строительной компании.

В конце прошлого года у жителей города на 30% вырос спрос на покупку квартир в новых жилых комплексах. По словам специалистов компании «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку.

В середине декабря прошлого года Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что причиной повышения является роста инфляции.

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У жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС». «По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре жители стали в два раза чаще покупать студии и однокомнатные квартиры. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с декабрьским повышением ключевой ставки от Центробанка», — сообщили в пресс-службе строительной компании. В конце прошлого года у жителей города на 30% вырос спрос на покупку квартир в новых жилых комплексах. По словам специалистов компании «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку. В середине декабря прошлого года Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что причиной повышения является роста инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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