В Тюмени в два раза чаще стали покупать студии

13 января 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Тюмени вырос спрос на студии из-за повышения ЦБ ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU У жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС». «По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре жители стали в два раза чаще покупать студии и однокомнатные квартиры. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с декабрьским повышением ключевой ставки от Центробанка», — сообщили в пресс-службе строительной компании. В конце прошлого года у жителей города на 30% вырос спрос на покупку квартир в новых жилых комплексах. По словам специалистов компании «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку. В середине декабря прошлого года Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что причиной повышения является роста инфляции.

У жителей Тюмени в конце прошлого года в два раза вырос спрос на покупку студий и однокомнатных квартир. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС». «По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре жители стали в два раза чаще покупать студии и однокомнатные квартиры. Повышенный спрос на покупку такого вида жилья связан с декабрьским повышением ключевой ставки от Центробанка», — сообщили в пресс-службе строительной компании. В конце прошлого года у жителей города на 30% вырос спрос на покупку квартир в новых жилых комплексах. По словам специалистов компании «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку. В середине декабря прошлого года Центральный Банк России поднял ключевую ставку до 16%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что причиной повышения является роста инфляции.