12 февраля 2024

В столице ЯНАО коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Коммунальщики Ямала приготовились к сильным морозам
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, мамонт, город салехард, дед мороз
Синоптики обещают похолодание до -39 градусов по Цельсию Фото:

Городские службы Салехарда перевели на усиленный режим работы из-за сильных морозов. Синоптики обещают похолодание до -39 градусов по Цельсию. Муниципальные власти привели в готовность 20 аварийных бригад, созданы резервные запасы топлива, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».

«Из-за предстоящего похолодания до минус 39 градусов городские службы перешли на усиленный режим работы. В окружной столице приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. В готовность привели 20 аварийных бригад, также в городе созданы резервные запасы топлива для обеспечения деятельности городского хозяйства», — говорится в сообщении.

Круглосуточное дежурство будут нести ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, а также управляющие организации. Ранее URA.RU сообщало, что столицу Ямала ждет резкое похолодание. С 13 февраля в Салехарде похолодает до минус 39 градусов.

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Городские службы Салехарда перевели на усиленный режим работы из-за сильных морозов. Синоптики обещают похолодание до -39 градусов по Цельсию. Муниципальные власти привели в готовность 20 аварийных бригад, созданы резервные запасы топлива, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». «Из-за предстоящего похолодания до минус 39 градусов городские службы перешли на усиленный режим работы. В окружной столице приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. В готовность привели 20 аварийных бригад, также в городе созданы резервные запасы топлива для обеспечения деятельности городского хозяйства», — говорится в сообщении. Круглосуточное дежурство будут нести ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, а также управляющие организации. Ранее URA.RU сообщало, что столицу Ямала ждет резкое похолодание. С 13 февраля в Салехарде похолодает до минус 39 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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