В столице ЯНАО коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Городские службы Салехарда перевели на усиленный режим работы из-за сильных морозов. Синоптики обещают похолодание до -39 градусов по Цельсию. Муниципальные власти привели в готовность 20 аварийных бригад, созданы резервные запасы топлива, сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».
«Из-за предстоящего похолодания до минус 39 градусов городские службы перешли на усиленный режим работы. В окружной столице приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. В готовность привели 20 аварийных бригад, также в городе созданы резервные запасы топлива для обеспечения деятельности городского хозяйства», — говорится в сообщении.
Круглосуточное дежурство будут нести ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал, а также управляющие организации. Ранее URA.RU сообщало, что столицу Ямала ждет резкое похолодание. С 13 февраля в Салехарде похолодает до минус 39 градусов.
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