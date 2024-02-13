Сменщиком задержанного главы «Водоканала» стал брат свердловского министра

13 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Жители города часто жалуются на грязную воду или ее отсутствие, так как сети изношены Фото: Николай Бастриков © URA.RU Новым директором первоуральского МУП «Водоканал» после задержания Сергея Матафонова, который семь дней был в статусе исполняющего обязанности, станет Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Мэр города Игорь Кабец заявил о полной перезагрузке работы предприятия. «Сейчас данным вопросом занимаются следственные органы. Отмечу, что учреждение продолжает работу в штатном режиме. Мы занимаемся полной перезагрузкой работы „Водоканала“. Мною принято решение — директором „Водоканала“ будет назначен Денис Юрьевич Ярин», — цитирует Кабца пресс-служба. Ярин является депутатом Первоуральской городской думы. Сергей Матафонов был задержан утром во время рабочего совещания по вопросам ЖКХ. По данным URA.RU, это произошло на глазах у руководителей силовых ведомств Первоуральска, представителей коммунальных организаций и мэра Игоря Кабца. Люди в масках ворвались в помещение, уложили Матафонова на пол, завязали ему руки и вывели из здания, не дав чиновнику даже одеться. По информации Ural Mash, Матафонова подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Все, что известно о его задержании — в сюжете URA.RU. В первоуральском «Водоканале» Матафонов работает с 2001 года. 6 февраля он был назначен на должность врио гендиректора, сменив на посту Артура Гузаирова. Жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — либо ее нет, либо из-под кранов льется грязная вода. В последний раз проблемы в городе были в начале декабря 2023 года. Тогда из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым директором первоуральского МУП «Водоканал» после задержания Сергея Матафонова, который семь дней был в статусе исполняющего обязанности, станет Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Мэр города Игорь Кабец заявил о полной перезагрузке работы предприятия. «Сейчас данным вопросом занимаются следственные органы. Отмечу, что учреждение продолжает работу в штатном режиме. Мы занимаемся полной перезагрузкой работы „Водоканала“. Мною принято решение — директором „Водоканала“ будет назначен Денис Юрьевич Ярин», — цитирует Кабца пресс-служба. Ярин является депутатом Первоуральской городской думы. Сергей Матафонов был задержан утром во время рабочего совещания по вопросам ЖКХ. По данным URA.RU, это произошло на глазах у руководителей силовых ведомств Первоуральска, представителей коммунальных организаций и мэра Игоря Кабца. Люди в масках ворвались в помещение, уложили Матафонова на пол, завязали ему руки и вывели из здания, не дав чиновнику даже одеться. По информации Ural Mash, Матафонова подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Все, что известно о его задержании — в сюжете URA.RU. В первоуральском «Водоканале» Матафонов работает с 2001 года. 6 февраля он был назначен на должность врио гендиректора, сменив на посту Артура Гузаирова. Жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — либо ее нет, либо из-под кранов льется грязная вода. В последний раз проблемы в городе были в начале декабря 2023 года. Тогда из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней.