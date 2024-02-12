В Первоуральске задержали нового директора «Водоканала»

13 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сергей Матафонов находится в должности с 6 февраля (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова, который был назначен неделю назад. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Матафонова задержали во время совещания, которое проходило в прокуратуре», — пояснил инсайдер агентства. Он не смог рассказать о причинах задержания. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, который был уволен из-за неудовлетворительной работы. Решение принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. Ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.

В Первоуральске (Свердловская область) задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова, который был назначен неделю назад. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Матафонова задержали во время совещания, которое проходило в прокуратуре», — пояснил инсайдер агентства. Он не смог рассказать о причинах задержания. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, который был уволен из-за неудовлетворительной работы. Решение принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. Ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.