12 февраля 2024

В Первоуральске задержали нового директора «Водоканала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Матафонов находится в должности с 6 февраля (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова, который был назначен неделю назад. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Матафонова задержали во время совещания, которое проходило в прокуратуре», — пояснил инсайдер агентства. Он не смог рассказать о причинах задержания.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается.

Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, который был уволен из-за неудовлетворительной работы. Решение принял мэр Первоуральска Игорь Кабец.

В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. Ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.

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В Первоуральске (Свердловская область) задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова, который был назначен неделю назад. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Матафонова задержали во время совещания, которое проходило в прокуратуре», — пояснил инсайдер агентства. Он не смог рассказать о причинах задержания. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, который был уволен из-за неудовлетворительной работы. Решение принял мэр Первоуральска Игорь Кабец. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. Ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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