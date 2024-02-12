В Первоуральске задержали нового директора «Водоканала»

В Первоуральске (Свердловская область) задержали врио директора местного «Водоканала» Сергея Матафонова, который был назначен неделю назад. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Матафонова задержали во время совещания, которое проходило в прокуратуре», — пояснил инсайдер агентства. Он не смог рассказать о причинах задержания.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается.
Матафонов сменил на посту Артура Гузаирова, который был уволен из-за неудовлетворительной работы. Решение принял мэр Первоуральска Игорь Кабец.
В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. Ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
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