Песков объяснил, почему Путин отказался от дебатов

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков сослался на напряженный рабочий график президента Фото:

У Владимира Путина как у главы государства напряженный график. Кроме того, россияне имеют возможность видеть его заявления по разным вопросам на постоянной основе. Поэтому он и отказался от участия в предвыборных дебатах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему Путин отказался от участия в предвыборных дебатах. Официальный представитель Кремля также отметил, что россияне постоянно могут видеть заявления Путина по различным вопросам.

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У Владимира Путина как у главы государства напряженный график. Кроме того, россияне имеют возможность видеть его заявления по разным вопросам на постоянной основе. Поэтому он и отказался от участия в предвыборных дебатах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему Путин отказался от участия в предвыборных дебатах. Официальный представитель Кремля также отметил, что россияне постоянно могут видеть заявления Путина по различным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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