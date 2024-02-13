Песков объяснил, почему Путин отказался от дебатов

13 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков сослался на напряженный рабочий график президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Владимира Путина как у главы государства напряженный график. Кроме того, россияне имеют возможность видеть его заявления по разным вопросам на постоянной основе. Поэтому он и отказался от участия в предвыборных дебатах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему Путин отказался от участия в предвыборных дебатах. Официальный представитель Кремля также отметил, что россияне постоянно могут видеть заявления Путина по различным вопросам.

У Владимира Путина как у главы государства напряженный график. Кроме того, россияне имеют возможность видеть его заявления по разным вопросам на постоянной основе. Поэтому он и отказался от участия в предвыборных дебатах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Путин является главой государства и живет в условиях напряженного президентского графика. Это его отличает от других кандидатов», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, почему Путин отказался от участия в предвыборных дебатах. Официальный представитель Кремля также отметил, что россияне постоянно могут видеть заявления Путина по различным вопросам.