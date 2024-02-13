Песков: интервью Путина сломило антироссийские настроения на Западе

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил о переменах в настроениях на Западе после интервью Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону вызвало новую волну обсуждений в западных странах. Сейчас европейские лидеры задумываются, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима. Там пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Разговор Путина и Карлсона вышел на два часа. Президент России подробно рассказал о причинах начала конфликта на Украине.

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Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону вызвало новую волну обсуждений в западных странах. Сейчас европейские лидеры задумываются, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима. Там пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Разговор Путина и Карлсона вышел на два часа. Президент России подробно рассказал о причинах начала конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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