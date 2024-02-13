Песков: интервью Путина сломило антироссийские настроения на Западе

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону вызвало новую волну обсуждений в западных странах. Сейчас европейские лидеры задумываются, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима. Там пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Разговор Путина и Карлсона вышел на два часа. Президент России подробно рассказал о причинах начала конфликта на Украине.
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