Песков: интервью Путина сломило антироссийские настроения на Западе

13 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о переменах в настроениях на Западе после интервью Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону вызвало новую волну обсуждений в западных странах. Сейчас европейские лидеры задумываются, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима. Там пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Разговор Путина и Карлсона вышел на два часа. Президент России подробно рассказал о причинах начала конфликта на Украине.

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону вызвало новую волну обсуждений в западных странах. Сейчас европейские лидеры задумываются, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима. Там пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Разговор Путина и Карлсона вышел на два часа. Президент России подробно рассказал о причинах начала конфликта на Украине.