Путин назначил нового руководителя челябинского ГУФСИН

Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области стал полковник Игорь Третьяков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен полковник Игорь Третьяков, ранее занимавший аналогичную должность в Республике Марий Эл. Информация об этом, со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, появилась на официальном сайте регионального ведомства.

«Указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2024 года № 101 начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области назначен Третьяков Игорь Евгеньевич», — говорится на сайте регионального ведомства. На месте руководителя ГУФСИН по региону он занял место Сергея Бульчука, руководившего ведомством в качестве «врио».

Место руководителя ГУФСИН по Челябинской области стало вакантным после ухода на пенсию Михаила Арсланова в июне 2023 года. С тех пор Бульчук руководил ведомством в качестве врио.