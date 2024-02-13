Путин назначил нового руководителя челябинского ГУФСИН

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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области стал полковник Игорь Третьяков Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен полковник Игорь Третьяков, ранее занимавший аналогичную должность в Республике Марий Эл. Информация об этом, со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, появилась на официальном сайте регионального ведомства.

«Указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2024 года № 101 начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области назначен Третьяков Игорь Евгеньевич», — говорится на сайте регионального ведомства. На месте руководителя ГУФСИН по региону он занял место Сергея Бульчука, руководившего ведомством в качестве «врио».

Место руководителя ГУФСИН по Челябинской области стало вакантным после ухода на пенсию Михаила Арсланова в июне 2023 года. С тех пор Бульчук руководил ведомством в качестве врио.

Игорь Третьяков возглавил ГУФСИН по Челябинской области
Игорь Третьяков возглавил ГУФСИН по Челябинской области

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Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен полковник Игорь Третьяков, ранее занимавший аналогичную должность в Республике Марий Эл. Информация об этом, со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, появилась на официальном сайте регионального ведомства. «Указом президента Российской Федерации от 7 февраля 2024 года № 101 начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области назначен Третьяков Игорь Евгеньевич», — говорится на сайте регионального ведомства. На месте руководителя ГУФСИН по региону он занял место Сергея Бульчука, руководившего ведомством в качестве «врио». Место руководителя ГУФСИН по Челябинской области стало вакантным после ухода на пенсию Михаила Арсланова в июне 2023 года. С тех пор Бульчук руководил ведомством в качестве врио.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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