Что известно о новом начальнике челябинского ГУФСИН Третьякове

Новым начальником челябинского ГУФСИН назначен Игорь Третьяков

13 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Новый начальник челябинского ГУФСИН ранее занимал аналогичную должность в Республике Марий Эл Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальник ГУФСИН по Челябинской области. Им стал полковник Игорь Третьяков. Что известно о новом руководителе регионального ведомства в подборке URA.RU. Третьяков прибыл в Челябинскую область из Республики Марий Эл. Там он занимал аналогичную должность.

Новому начальнику 24 марта исполнится 62 года. Он родился в Костанае.

В 1984 году Третьяков окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «двигатель летательных аппаратов» по специальности «инженер-механик». После десять лет (с 1984 по 1994 годы) служил в армии.

В 2001 году был назначен на должность начальника ИК-29 ГУИН по Самарской области. Тогда же получил второе образование по специальности «юриспруденция».

С 2009 по 2018 годы занимал различные должности в ГУФСИН по Самарской области. Верхом карьеры в Самаре стала должность заместителя начальника ГУФСИН по региону.

В октябре 2021 года Третьяков пошел на повышение. Он возглавил управление ГУФСИН по Марий Эл и служил там до назначения в Челябинскую область.

За годы службы Третьяков награжден множеством наград. Среди них медаль «За усердие в службе» II степени, медаль «За отличие в службе» I, II, III степени, медаль «В память 125-летия УИС России», медаль «В память 200-летия Министерства Юстиции Российской Федерации».

Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальник ГУФСИН по Челябинской области. Им стал полковник Игорь Третьяков. Что известно о новом руководителе регионального ведомства в подборке URA.RU.