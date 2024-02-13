Что известно о новом начальнике челябинского ГУФСИН Третьякове

Новым начальником челябинского ГУФСИН назначен Игорь Третьяков
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Новый начальник челябинского ГУФСИН ранее занимал аналогичную должность в Республике Марий Эл Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальник ГУФСИН по Челябинской области. Им стал полковник Игорь Третьяков. Что известно о новом руководителе регионального ведомства в подборке URA.RU.

  • Третьяков прибыл в Челябинскую область из Республики Марий Эл. Там он занимал аналогичную должность.
  • Новому начальнику 24 марта исполнится 62 года. Он родился в Костанае.
  • В 1984 году Третьяков окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «двигатель летательных аппаратов» по специальности «инженер-механик». После десять лет (с 1984 по 1994 годы) служил в армии.
  • В 2001 году был назначен на должность начальника ИК-29 ГУИН по Самарской области. Тогда же получил второе образование по специальности «юриспруденция».
  • С 2009 по 2018 годы занимал различные должности в ГУФСИН по Самарской области. Верхом карьеры в Самаре стала должность заместителя начальника ГУФСИН по региону.
  • В октябре 2021 года Третьяков пошел на повышение. Он возглавил управление ГУФСИН по Марий Эл и служил там до назначения в Челябинскую область.
  • За годы службы Третьяков награжден множеством наград. Среди них медаль «За усердие в службе» II степени, медаль «За отличие в службе» I, II, III степени, медаль «В память 125-летия УИС России», медаль «В память 200-летия Министерства Юстиции Российской Федерации».

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Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальник ГУФСИН по Челябинской области. Им стал полковник Игорь Третьяков. Что известно о новом руководителе регионального ведомства в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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