Компания из Челябинска на 23 млн отчиталась за уборку мостов, которую не видно. Фото

13 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мост в селе Менщиково в последнее время не чистился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская компания УСГ отправила акты выполненных работ на уборку мостов в Курганской области, но их не оплатили. Всего фирма заявила о работах почти на 23,2 млн рублей, но заказчик — «Курганавтодор» их не принял. Источник из дорожной сферы сообщил URA.RU, что мосты не чистят как минимум с начала года. Журналист URA.RU съездил и убедился — мосты, действительно, не убраны от снега. «Слой грязного снега лежит на мостах по дороге Шмаково — Менщиково, Садовое-Утятское, Курган-Куртамыш-Целинное и т. д. Пешеходам по таким мостам точно не пройти. Приходится идти по дороге для автомобилей. Почти ничего не поменялось с конца января», — передает корреспондент. Согласно контракту, мосты должны очищаться три раза в месяц. При этом УСГ за январь на 5 февраля выставила «Курганавтодору» счета за выполненные работы на 23,2 млн рублей. При этом по всем документам заказчик разместил документ о расхождении (акт в отказе приемки выполненного объема работ). По итогу с января мосты, согласно документам, не почищены. Работ исполнено на ноль рублей. «В контракте прописано, что если исполнитель не выполняет работы, то заказчик направляет ему предостережение. Если в десятидневный срок исполнитель не исправил замечания, то заказчик должен начать претензионную работу. А также направить материалы в ФАС для решения вопроса о включении компании в список недобросовестных», — уточнил URA.RU эксперт по работе с госзакупками. URA.RU не удалось оперативно выяснить — была ли проведена эта работа в «Курганавтодор». Соответствующий запрос направлен в ведомство. После получения информации материал будет дополнен. Запрос также направлен в УСГ. Ответ ожидается. При этом компания проигнорировала предыдущий запрос от URA.RU по поводу отсутствия уборки мостов на начало января. URA.RU писало, что за расчистку снега на мостах региональных дорог Курганской области отвечает новая челябинская компания, которая выиграла контракт на 278 млн рублей. Мост на дороге Падеринское — Борки — Бузан Фото читателя URA.RU Мост на дороге Падеринское — Новое Лушниково Фото читателя URA.RU Мост на дороге Зюзино — Новозаборка Фото читателя URA.RU Мост на подъезде к Гагре Фото читателя URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская компания УСГ отправила акты выполненных работ на уборку мостов в Курганской области, но их не оплатили. Всего фирма заявила о работах почти на 23,2 млн рублей, но заказчик — «Курганавтодор» их не принял. Источник из дорожной сферы сообщил URA.RU, что мосты не чистят как минимум с начала года. Журналист URA.RU съездил и убедился — мосты, действительно, не убраны от снега. «Слой грязного снега лежит на мостах по дороге Шмаково — Менщиково, Садовое-Утятское, Курган-Куртамыш-Целинное и т. д. Пешеходам по таким мостам точно не пройти. Приходится идти по дороге для автомобилей. Почти ничего не поменялось с конца января», — передает корреспондент. Согласно контракту, мосты должны очищаться три раза в месяц. При этом УСГ за январь на 5 февраля выставила «Курганавтодору» счета за выполненные работы на 23,2 млн рублей. При этом по всем документам заказчик разместил документ о расхождении (акт в отказе приемки выполненного объема работ). По итогу с января мосты, согласно документам, не почищены. Работ исполнено на ноль рублей. «В контракте прописано, что если исполнитель не выполняет работы, то заказчик направляет ему предостережение. Если в десятидневный срок исполнитель не исправил замечания, то заказчик должен начать претензионную работу. А также направить материалы в ФАС для решения вопроса о включении компании в список недобросовестных», — уточнил URA.RU эксперт по работе с госзакупками. URA.RU не удалось оперативно выяснить — была ли проведена эта работа в «Курганавтодор». Соответствующий запрос направлен в ведомство. После получения информации материал будет дополнен. Запрос также направлен в УСГ. Ответ ожидается. При этом компания проигнорировала предыдущий запрос от URA.RU по поводу отсутствия уборки мостов на начало января. URA.RU писало, что за расчистку снега на мостах региональных дорог Курганской области отвечает новая челябинская компания, которая выиграла контракт на 278 млн рублей.