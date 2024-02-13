Siemens пытается отсудить у «Синары» больше миллиарда рублей

13 февраля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Причины иска немецкого концерна Siemens к свердловской компании «Уральские локомотивы» неизвестны Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) планирует взыскать с ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») более миллиарда рублей. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Исковое заявление поступило в суд 12 февраля, но причины и требования на данный момент не раскрываются. В январе 2024 года в суд уже поступало заявление от ООО «Сименс мобильность» с просьбой взыскать с «Уральских локомотивов» более 105 миллионов рублей. Основания этого иска также неизвестны. В пресс-службе «Синары» на запрос URA.RU не ответили. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года завод «Уральские локомотивы» выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка».

Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) планирует взыскать с ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») более миллиарда рублей. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Исковое заявление поступило в суд 12 февраля, но причины и требования на данный момент не раскрываются. В январе 2024 года в суд уже поступало заявление от ООО «Сименс мобильность» с просьбой взыскать с «Уральских локомотивов» более 105 миллионов рублей. Основания этого иска также неизвестны. В пресс-службе «Синары» на запрос URA.RU не ответили. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года завод «Уральские локомотивы» выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка».