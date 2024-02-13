Siemens пытается отсудить у «Синары» больше миллиарда рублей

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, поезда, уральские локомотивы, конвейер, сборка, электровоз, завод, цех, ржд, производство
Причины иска немецкого концерна Siemens к свердловской компании «Уральские локомотивы» неизвестны Фото:

Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) планирует взыскать с ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») более миллиарда рублей. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Исковое заявление поступило в суд 12 февраля, но причины и требования на данный момент не раскрываются. В январе 2024 года в суд уже поступало заявление от ООО «Сименс мобильность» с просьбой взыскать с «Уральских локомотивов» более 105 миллионов рублей. Основания этого иска также неизвестны. В пресс-службе «Синары» на запрос URA.RU не ответили.

Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года завод «Уральские локомотивы» выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка».

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Компания «Сименс мобильность» (дочерняя структура немецкого концерна Siemens) планирует взыскать с ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») более миллиарда рублей. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Исковое заявление поступило в суд 12 февраля, но причины и требования на данный момент не раскрываются. В январе 2024 года в суд уже поступало заявление от ООО «Сименс мобильность» с просьбой взыскать с «Уральских локомотивов» более 105 миллионов рублей. Основания этого иска также неизвестны. В пресс-службе «Синары» на запрос URA.RU не ответили. Завод «Уральские локомотивы» был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы «Синара — Транспортные машины». Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что закрывает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Летом 2023 года завод «Уральские локомотивы» выпустил первый полностью российский электропоезд «Ласточка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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