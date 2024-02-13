Свердловчане раскритиковали новый термальный комплекс с пивной баней

13 февраля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Люди пожаловались, что вода и помещения холодные Фото: Размик Закарян © URA.RU Первые посетители уже успели побывать в новом термальном комплексе «Юга» в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. Он открылся только вчера и планировал удивлять гостей пивной баней, единственной на Урале «серф-волной» и многими другими вещами. Однако гости нашли часть недоработок, о которых прямо заявили создателям площадки, среди них — холодная вода, скользкие ступеньки и отсутствие инструктора в детском бассейне. Своими впечатлениями они делятся в группе терм во «ВКонтакте». «Открылись, но делать там нечего. „Бурлилки“ не работают, вода холодная, душевые тоже работают парочка из всех. Нет хамама, в саунах холодно, одна можжевеловая зашла. Внутри бассейна тоже ничего не работает», — написала одна из посетительниц и заявила, что покинула комплекс спустя 40 минут, хотя оплачено было два часа. На прохладу пожаловалась и другая девушка: она обратила внимание, что весь персонал ходит во флисовых кофтах, а в помещениях и бассейне невозможно согреться. «Выйти хотелось через 15 минут после того, как зашли. Неоправданный ценник. Теперь переживаю, что ребенок заболеет», — пожаловалась свердловчанка. Из минусов первые посетители отметили также отсутствие инструктора в детском бассейне, кулеров с водой, кабинок для переодевания, уличный бассейн без противоскользящих ковриков, дороговизну входа при том, что большая часть комплекса пока не работает. Также в список недостатков занесли удаленность комплекса от города, малое количество парковок и высокие цены. Несмотря на это, нашлись и те, кто новое место оценил. «Все новое, чистое, приятное. Видно, что собственник вложился. Приветливый дружелюбный персонал, большой открытый бассейн. Посередине бассейна — джакузи, использовали как купель после бани, очень понравились русская парная и сауна с можжевельником» — написала гостья комплекса. Также посетители отметили отличную работу банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе. В ответ на все это представители термального комплекса говорят, что отзывы помогу стать площадке лучше. «Все комментарии гостей будут учитываться и дорабатываться», — говорит команда терм. URA.RU также отправило запрос, на момент публикации новости ответа не поступало. У термального комплекса «Баден-Баден» появился конкурент «Юга». Он начал работать в техническом режиме 12 февраля. Термальный комплекс планирует удивлять гостей большим количеством бань — в будущем их будет 17, парные будут открываться в две очереди (позже доступными станут массажи и VIP-комнаты). Сейчас для посетителей работает шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первые посетители уже успели побывать в новом термальном комплексе «Юга» в поселке Горный Щит под Екатеринбургом. Он открылся только вчера и планировал удивлять гостей пивной баней, единственной на Урале «серф-волной» и многими другими вещами. Однако гости нашли часть недоработок, о которых прямо заявили создателям площадки, среди них — холодная вода, скользкие ступеньки и отсутствие инструктора в детском бассейне. Своими впечатлениями они делятся в группе терм во «ВКонтакте». «Открылись, но делать там нечего. „Бурлилки“ не работают, вода холодная, душевые тоже работают парочка из всех. Нет хамама, в саунах холодно, одна можжевеловая зашла. Внутри бассейна тоже ничего не работает», — написала одна из посетительниц и заявила, что покинула комплекс спустя 40 минут, хотя оплачено было два часа. На прохладу пожаловалась и другая девушка: она обратила внимание, что весь персонал ходит во флисовых кофтах, а в помещениях и бассейне невозможно согреться. «Выйти хотелось через 15 минут после того, как зашли. Неоправданный ценник. Теперь переживаю, что ребенок заболеет», — пожаловалась свердловчанка. Из минусов первые посетители отметили также отсутствие инструктора в детском бассейне, кулеров с водой, кабинок для переодевания, уличный бассейн без противоскользящих ковриков, дороговизну входа при том, что большая часть комплекса пока не работает. Также в список недостатков занесли удаленность комплекса от города, малое количество парковок и высокие цены. Несмотря на это, нашлись и те, кто новое место оценил. «Все новое, чистое, приятное. Видно, что собственник вложился. Приветливый дружелюбный персонал, большой открытый бассейн. Посередине бассейна — джакузи, использовали как купель после бани, очень понравились русская парная и сауна с можжевельником» — написала гостья комплекса. Также посетители отметили отличную работу банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе. В ответ на все это представители термального комплекса говорят, что отзывы помогу стать площадке лучше. «Все комментарии гостей будут учитываться и дорабатываться», — говорит команда терм. URA.RU также отправило запрос, на момент публикации новости ответа не поступало. У термального комплекса «Баден-Баден» появился конкурент «Юга». Он начал работать в техническом режиме 12 февраля. Термальный комплекс планирует удивлять гостей большим количеством бань — в будущем их будет 17, парные будут открываться в две очереди (позже доступными станут массажи и VIP-комнаты). Сейчас для посетителей работает шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани.