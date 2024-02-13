Мэр Среднеуральска связал низкую рождаемость в городе с ветхими очистными

13 февраля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Отремонтировать очистные сооружения в Среднеуральске пытаются последние пять лет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Причина, по которой в Среднеуральске (Свердловская область) не увеличивается рождаемость, — плохое состояние очистных сооружений. Из-за них к сетям не могут подключать новые дома, и как следствие — стагнация строительного рынка и отсутствие у молодых семей возможности для переезда. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал мэр города Алексей Стасенок. «Пока у нас нет работающих очистных сооружений, нет строительства многоквартирных домов. Мы в принципе по населению стоим, максимум граждане перепрописываются. Когда запроектируем и построим новые очистные, зайдет большой инвестор — он уже есть. Как только начнем строить новое жилье, к нам начнут приезжать семьи, тогда будем говорить о том, что рождаемость пошла вверх. Пока мы в такой точке… По крайней мере население не уменьшается», — заявил Стасенок. Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью. Провести капитальный ремонт пытаются с 2019 года. Тогда попытку делал глава Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил с новым — компанией «Экохим-проект». Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики нашли нарушения при подготовке проекта и посчитали, что работы «Экохим-проект» привели бы к необоснованному снижению производительности очистных сооружений. Очередную попытку реконструировать очистные сооружения делает новый мэр Среднеуральска Алексей Стасенок, занявший пост в сентябре 2023 года. В ноябре администрация опубликовала закупку на проектирование и строительство очистных сооружений, начальная цена контракта составляла 1,9 млрд рублей. В торгах победило ООО «Стройнефть», но контракт вскоре расторгли по соглашению сторон. Как объяснил Стасенок на встрече с журналистами, сделано это было из-за разночтений проектной документации. «Некоторые нюансы проекта невозможно изложить на бумаге, поэтому стороны садятся и обсуждают двоякие формулировки. Если подрядчик читает их так, а мы по-другому, есть риск уйти в претензионную работу минимум на восемь месяцев. Для меня самым важным были сроки, поэтому, взвесив риски, мы подписали документ о расторжении по соглашению сторон», — рассказал Стасенок. С новым подрядчиком — компанией «Апекс Групп» — договор планируют заключить до 15 февраля. Срок выполнения работ — 2024—2025 годы. Стоимость контракта 1,45 млрд рублей. Большую часть профинансирует областной бюджет (90%), остальное — средства муниципалитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причина, по которой в Среднеуральске (Свердловская область) не увеличивается рождаемость, — плохое состояние очистных сооружений. Из-за них к сетям не могут подключать новые дома, и как следствие — стагнация строительного рынка и отсутствие у молодых семей возможности для переезда. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал мэр города Алексей Стасенок. «Пока у нас нет работающих очистных сооружений, нет строительства многоквартирных домов. Мы в принципе по населению стоим, максимум граждане перепрописываются. Когда запроектируем и построим новые очистные, зайдет большой инвестор — он уже есть. Как только начнем строить новое жилье, к нам начнут приезжать семьи, тогда будем говорить о том, что рождаемость пошла вверх. Пока мы в такой точке… По крайней мере население не уменьшается», — заявил Стасенок. Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью. Провести капитальный ремонт пытаются с 2019 года. Тогда попытку делал глава Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил с новым — компанией «Экохим-проект». Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики нашли нарушения при подготовке проекта и посчитали, что работы «Экохим-проект» привели бы к необоснованному снижению производительности очистных сооружений. Очередную попытку реконструировать очистные сооружения делает новый мэр Среднеуральска Алексей Стасенок, занявший пост в сентябре 2023 года. В ноябре администрация опубликовала закупку на проектирование и строительство очистных сооружений, начальная цена контракта составляла 1,9 млрд рублей. В торгах победило ООО «Стройнефть», но контракт вскоре расторгли по соглашению сторон. Как объяснил Стасенок на встрече с журналистами, сделано это было из-за разночтений проектной документации. «Некоторые нюансы проекта невозможно изложить на бумаге, поэтому стороны садятся и обсуждают двоякие формулировки. Если подрядчик читает их так, а мы по-другому, есть риск уйти в претензионную работу минимум на восемь месяцев. Для меня самым важным были сроки, поэтому, взвесив риски, мы подписали документ о расторжении по соглашению сторон», — рассказал Стасенок. С новым подрядчиком — компанией «Апекс Групп» — договор планируют заключить до 15 февраля. Срок выполнения работ — 2024—2025 годы. Стоимость контракта 1,45 млрд рублей. Большую часть профинансирует областной бюджет (90%), остальное — средства муниципалитета.