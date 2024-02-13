Пермский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о бое против горного спецназа ВСУ. Фото

Пермский штурмовик ЧВК «Вагнер» участвовал в бое против горного спецназа ВСУ

13 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пермяк находится в ЧВК «Вагнер» с 2014 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский штурмовик ЧВК «Вагнер» Андрей (фамилию URA.RU не указывает по просьбе бойца) в ходе участия в спецоперации столкнулся с украинскими нацбатами «Кракен»* и «Азов»* (экстремистские организации запрещены в РФ), а также заградотрядами. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU на награждении бойцов частной военной компании. Торжественная церемония прошла 13 февраля в Доме офицеров. По словам пермяка, освобождавшего Авдеевку, находясь в первые дни на передовой, он не сразу понял, что столкнулся с нацбатами. «В первые дни не сразу понимаешь, кто тебе противостоит. Это уже потом, когда находишь шевроны, и начинаешь с пленными общаться, выяснять, кто против тебя стоит. Там [на передовой] все были: третья бригада, „Азовцы“, бойцы „Кракена“. Поначалу нам вообще противостоял заградотряд — горный спецназ (10-я отдельная горно-штурмовая бригада — прим. URA.RU). Мы удивлялись: почему солдаты ВСУ не бегут с позиций, хотя мы им просто ад устраивали. Да потому, что им бежать — то некуда. Отсюда и были некоторые сложности при взятии позиций», — признался Андрей. Пермяк также рассказал, что находится в ЧВК «Вагнер» с 2014 года. Он прошел Сирию, Судан, Ливию, ЦАР, Мали, а затем отправился на Украину, поскольку «видел, что России нужна помощь». За время службы в частной военной компании Андрей имеет два ордена Мужества, две медали «За отвагу», два Черных креста ЧВК «Вагнер» (высшая награда ЧВК — прим. URA.RU) и другие награды. Всего наград удостоились 26 бойцов указанной ЧВК, отличившиеся в ходе участия в спецоперации. Им вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и Черные кресты. Бойцам ЧВК «Вагнер» вручили награды на торжественной церемонии в Доме офицеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермяки отличились в ходе участия в спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский штурмовик ЧВК «Вагнер» Андрей (фамилию URA.RU не указывает по просьбе бойца) в ходе участия в спецоперации столкнулся с украинскими нацбатами «Кракен»* и «Азов»* (экстремистские организации запрещены в РФ), а также заградотрядами. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU на награждении бойцов частной военной компании. Торжественная церемония прошла 13 февраля в Доме офицеров. По словам пермяка, освобождавшего Авдеевку, находясь в первые дни на передовой, он не сразу понял, что столкнулся с нацбатами. «В первые дни не сразу понимаешь, кто тебе противостоит. Это уже потом, когда находишь шевроны, и начинаешь с пленными общаться, выяснять, кто против тебя стоит. Там [на передовой] все были: третья бригада, „Азовцы“, бойцы „Кракена“. Поначалу нам вообще противостоял заградотряд — горный спецназ (10-я отдельная горно-штурмовая бригада — прим. URA.RU). Мы удивлялись: почему солдаты ВСУ не бегут с позиций, хотя мы им просто ад устраивали. Да потому, что им бежать — то некуда. Отсюда и были некоторые сложности при взятии позиций», — признался Андрей. Пермяк также рассказал, что находится в ЧВК «Вагнер» с 2014 года. Он прошел Сирию, Судан, Ливию, ЦАР, Мали, а затем отправился на Украину, поскольку «видел, что России нужна помощь». За время службы в частной военной компании Андрей имеет два ордена Мужества, две медали «За отвагу», два Черных креста ЧВК «Вагнер» (высшая награда ЧВК — прим. URA.RU) и другие награды. Всего наград удостоились 26 бойцов указанной ЧВК, отличившиеся в ходе участия в спецоперации. Им вручили ордена Мужества, медали «За отвагу» и Черные кресты.