В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области назвали профессии, на которые готовы принять соотечественников, которые захотят переселиться в регион. Среди вакансий: инженеры, медики, водители и педагоги. Информация об этом размещена в приказе ведомства.
«Перечень профессий, востребованных на рынке труда Курганской области в 2024 году, для отбора претендентов на участие в госпрограмме Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Территория вселения — Курган. Вакансии: инженеры, водители, медики, педагоги, учителя, юристы», — указано в документе. Также на такие же профессии требуются работники в городе Шадринск и других округах области.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало почти полсотни жителей СНГ в рамках программы по переселению. Прибывшие соотечественники занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, сообщало УМВД региона. Чаще всего место ля жительства переселенцы выбирали Курган, Макушинский и Кетовский округа.
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