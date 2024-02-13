Инженеров, медиков и водителей из других стран зовут переселиться в Курган. Список

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Клипарт "Скорая помощь". Курган, фельдшер, медики, машина скорой помощи, карета скорой помощи
В Кургане на работу ждут переселенцев из других стран Фото:

В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области назвали профессии, на которые готовы принять соотечественников, которые захотят переселиться в регион. Среди вакансий: инженеры, медики, водители и педагоги. Информация об этом размещена в приказе ведомства.

«Перечень профессий, востребованных на рынке труда Курганской области в 2024 году, для отбора претендентов на участие в госпрограмме Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Территория вселения — Курган. Вакансии: инженеры, водители, медики, педагоги, учителя, юристы», — указано в документе. Также на такие же профессии требуются работники в городе Шадринск и других округах области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало почти полсотни жителей СНГ в рамках программы по переселению. Прибывшие соотечественники занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, сообщало УМВД региона. Чаще всего место ля жительства переселенцы выбирали Курган, Макушинский и Кетовский округа.

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В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области назвали профессии, на которые готовы принять соотечественников, которые захотят переселиться в регион. Среди вакансий: инженеры, медики, водители и педагоги. Информация об этом размещена в приказе ведомства. «Перечень профессий, востребованных на рынке труда Курганской области в 2024 году, для отбора претендентов на участие в госпрограмме Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Территория вселения — Курган. Вакансии: инженеры, водители, медики, педагоги, учителя, юристы», — указано в документе. Также на такие же профессии требуются работники в городе Шадринск и других округах области. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало почти полсотни жителей СНГ в рамках программы по переселению. Прибывшие соотечественники занимают вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, сообщало УМВД региона. Чаще всего место ля жительства переселенцы выбирали Курган, Макушинский и Кетовский округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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