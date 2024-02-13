В Тобольске школы взяли под усиленную охрану полиции из-за поступающих угроз

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В школах будут дежурить силовики (архивное фото) Фото:

В Тобольске школы и детсады взяты под усиленную охрану полиции из-за поступивших угроз о возможных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За каждым образовательным учреждением закреплен ответственный сотрудник. Школы взяты под усиленную охрану. Правоохранители уже с утра внепланово проверили работоспособность всех систем безопасности. Принят ряд решений. В частности, усиление охраны школ и детских садов с постоянным дежурством полиции», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Также по итогам заседания антитеррористической комиссии было принято решение о проведении плановой проверки всех образовательных и дошкольных учреждений Тобольска, а также внеплановом проведении учений на тему поведения в нештатных ситуациях. Как ранее писало URA.RU, экстренное совещание было созвано из-за угроз, которые публиковались в интернете. Подобные предупреждения о готовящихся нападениях на школы распространяются и в других регионах страны.

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В Тобольске школы и детсады взяты под усиленную охрану полиции из-за поступивших угроз о возможных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «За каждым образовательным учреждением закреплен ответственный сотрудник. Школы взяты под усиленную охрану. Правоохранители уже с утра внепланово проверили работоспособность всех систем безопасности. Принят ряд решений. В частности, усиление охраны школ и детских садов с постоянным дежурством полиции», — рассказали в пресс-службе мэрии. Также по итогам заседания антитеррористической комиссии было принято решение о проведении плановой проверки всех образовательных и дошкольных учреждений Тобольска, а также внеплановом проведении учений на тему поведения в нештатных ситуациях. Как ранее писало URA.RU, экстренное совещание было созвано из-за угроз, которые публиковались в интернете. Подобные предупреждения о готовящихся нападениях на школы распространяются и в других регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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