В Тобольске школы взяли под усиленную охрану полиции из-за поступающих угроз

В школах будут дежурить силовики (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Тобольске школы и детсады взяты под усиленную охрану полиции из-за поступивших угроз о возможных нападениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За каждым образовательным учреждением закреплен ответственный сотрудник. Школы взяты под усиленную охрану. Правоохранители уже с утра внепланово проверили работоспособность всех систем безопасности. Принят ряд решений. В частности, усиление охраны школ и детских садов с постоянным дежурством полиции», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Также по итогам заседания антитеррористической комиссии было принято решение о проведении плановой проверки всех образовательных и дошкольных учреждений Тобольска, а также внеплановом проведении учений на тему поведения в нештатных ситуациях. Как ранее писало URA.RU, экстренное совещание было созвано из-за угроз, которые публиковались в интернете. Подобные предупреждения о готовящихся нападениях на школы распространяются и в других регионах страны.