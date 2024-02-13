Суд принял сторону челябинской агрофирмы «Ариант» в споре за 5 млрд рублей с ФНС

Агрофирма «Ариант» 13 февраля выиграл в апелляционной инстанции спор Межрайонной инспекции ФНС № 15 Челябинской области по делу о взыскании пяти млрд рублей. Такое решение принял 13 февраля Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд.
«Отменить решение Челябинского областного суда полностью. Принять по делу новый судебный акт», — говорится в сообщении. Полный текст постановления суда еще не опубликован.
Поводом для спора стало доначисление «Арианту» платежей по налогу на имущество, прибыль, НДС и пеней — суммарно практически на пять млрд рублей. Агрофирма оспорила эти действия 17 марта 2023 года. Однако 12 октября областной арбитраж принял сторону ФНС. После этого решение было обжаловано и отменено.
Агрофирма «Ариант» входит в одноименную группу компаний и является одним из самых крупных агрохолдингов в регионе. Владеет холдингом семья челябинского бизнесмена Александра Аристов. Основная доля акций записана на зятя Аристова — Александра Кретова.
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