Суд принял сторону челябинской агрофирмы «Ариант» в споре за 5 млрд рублей с ФНС

13 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Второй суд оказался для «Арианта» более удачным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрофирма «Ариант» 13 февраля выиграл в апелляционной инстанции спор Межрайонной инспекции ФНС № 15 Челябинской области по делу о взыскании пяти млрд рублей. Такое решение принял 13 февраля Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. «Отменить решение Челябинского областного суда полностью. Принять по делу новый судебный акт», — говорится в сообщении. Полный текст постановления суда еще не опубликован. Поводом для спора стало доначисление «Арианту» платежей по налогу на имущество, прибыль, НДС и пеней — суммарно практически на пять млрд рублей. Агрофирма оспорила эти действия 17 марта 2023 года. Однако 12 октября областной арбитраж принял сторону ФНС. После этого решение было обжаловано и отменено. Агрофирма «Ариант» входит в одноименную группу компаний и является одним из самых крупных агрохолдингов в регионе. Владеет холдингом семья челябинского бизнесмена Александра Аристов. Основная доля акций записана на зятя Аристова — Александра Кретова.

Агрофирма «Ариант» 13 февраля выиграл в апелляционной инстанции спор Межрайонной инспекции ФНС № 15 Челябинской области по делу о взыскании пяти млрд рублей. Такое решение принял 13 февраля Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. «Отменить решение Челябинского областного суда полностью. Принять по делу новый судебный акт», — говорится в сообщении. Полный текст постановления суда еще не опубликован. Поводом для спора стало доначисление «Арианту» платежей по налогу на имущество, прибыль, НДС и пеней — суммарно практически на пять млрд рублей. Агрофирма оспорила эти действия 17 марта 2023 года. Однако 12 октября областной арбитраж принял сторону ФНС. После этого решение было обжаловано и отменено. Агрофирма «Ариант» входит в одноименную группу компаний и является одним из самых крупных агрохолдингов в регионе. Владеет холдингом семья челябинского бизнесмена Александра Аристов. Основная доля акций записана на зятя Аристова — Александра Кретова.