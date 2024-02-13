В ходе СВО погиб контрактник из Тюменской области

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Погибшему контрактнику был 41 год Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Андреем Федотовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации муниципалитета.

«В Ишимском районе простились с Федотовым Андреем Анатольевичем, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине. Андрей Анатольевич заключил контракт в июле 2023 года и встал на защиту Родины. Погиб он 24 декабря 2023 года. Светлая память!» — говорится в публикации.

Мужчина ушел из жизни в 41 год. Как писало URA.RU, 6 февраля прошли похороны другого контрактника из Тюменской области: в Нижнетавдинском районе простились с Иваном Черепановым.

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В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Андреем Федотовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации муниципалитета. «В Ишимском районе простились с Федотовым Андреем Анатольевичем, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине. Андрей Анатольевич заключил контракт в июле 2023 года и встал на защиту Родины. Погиб он 24 декабря 2023 года. Светлая память!» — говорится в публикации. Мужчина ушел из жизни в 41 год. Как писало URA.RU, 6 февраля прошли похороны другого контрактника из Тюменской области: в Нижнетавдинском районе простились с Иваном Черепановым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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