В ходе СВО погиб контрактник из Тюменской области

Погибшему контрактнику был 41 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Андреем Федотовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации муниципалитета.

«В Ишимском районе простились с Федотовым Андреем Анатольевичем, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине. Андрей Анатольевич заключил контракт в июле 2023 года и встал на защиту Родины. Погиб он 24 декабря 2023 года. Светлая память!» — говорится в публикации.

Мужчина ушел из жизни в 41 год. Как писало URA.RU, 6 февраля прошли похороны другого контрактника из Тюменской области: в Нижнетавдинском районе простились с Иваном Черепановым.