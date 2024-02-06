Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

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Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области простились с военным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту.

«В Нижнетавдинском районе в с. Паченка 6 февраля 2024 года простились с участником специальной военной операции Черепановым Иваном. Иван родился 5 октября 1984 года. В сентябре 2023 году принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе похоронили тюменца, который выполнял задачи в рамках СВО. Он служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.

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В Тюменской области простились с военным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту. «В Нижнетавдинском районе в с. Паченка 6 февраля 2024 года простились с участником специальной военной операции Черепановым Иваном. Иван родился 5 октября 1984 года. В сентябре 2023 году принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе похоронили тюменца, который выполнял задачи в рамках СВО. Он служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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