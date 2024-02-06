Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

В Тюменской области простились с военным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту.
«В Нижнетавдинском районе в с. Паченка 6 февраля 2024 года простились с участником специальной военной операции Черепановым Иваном. Иван родился 5 октября 1984 года. В сентябре 2023 году принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе похоронили тюменца, который выполнял задачи в рамках СВО. Он служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.
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