Тюменский контрактник погиб в зоне СВО

06 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюменской области простились с военным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту. «В Нижнетавдинском районе в с. Паченка 6 февраля 2024 года простились с участником специальной военной операции Черепановым Иваном. Иван родился 5 октября 1984 года. В сентябре 2023 году принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе похоронили тюменца, который выполнял задачи в рамках СВО. Он служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.

В Тюменской области простились с военным, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. Мужчина в сентябре 2023 года решил служить по контракту. «В Нижнетавдинском районе в с. Паченка 6 февраля 2024 года простились с участником специальной военной операции Черепановым Иваном. Иван родился 5 октября 1984 года. В сентябре 2023 году принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе похоронили тюменца, который выполнял задачи в рамках СВО. Он служил в качестве разведчика-снайпера. Погиб 29 декабря 2023 года.