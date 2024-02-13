Власти челябинского района извинились за граффити со Снегурочкой-порнозвездой

13 февраля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В Агаповке извинились за лицо Саши Грей на баннере Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В челябинском селе администрация заказала граффити с порнозвездой В администрации Агаповского района Челябинской области принесли извинения за недоразумение с фотографией экс-порнозвезды Саши Грей, которая стала символом спартакиады «Уральская метелица». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. «Разработкой макета баннера занималось учреждение культуры. При разработке макета за основу была взята и обработана картинка из сети Интернет. К сожалению, получилось досадное недоразумение. Мы приносим за это свои извинения», — сказали URA.RU в пресс-службе района. В администрации уточнили, что баннер был изготовлен в рамах проведения ХХI зимней сельской областной Спартакиады «Уральская метелица». Они отметили, что оперативно заменили лицо девушки. Ранее URA.RU сообщало, что фото экс-порноактрисы Саши Грей использовали в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой фильмов для взрослых панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы, однако местные жители нашли ее в соцсетях — новым лицом спартакиады оказалась украинская модель Валерия Гайдукевич.

В администрации Агаповского района Челябинской области принесли извинения за недоразумение с фотографией экс-порнозвезды Саши Грей, которая стала символом спартакиады «Уральская метелица». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. «Разработкой макета баннера занималось учреждение культуры. При разработке макета за основу была взята и обработана картинка из сети Интернет. К сожалению, получилось досадное недоразумение. Мы приносим за это свои извинения», — сказали URA.RU в пресс-службе района. В администрации уточнили, что баннер был изготовлен в рамах проведения ХХI зимней сельской областной Спартакиады «Уральская метелица». Они отметили, что оперативно заменили лицо девушки. Ранее URA.RU сообщало, что фото экс-порноактрисы Саши Грей использовали в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой фильмов для взрослых панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы, однако местные жители нашли ее в соцсетях — новым лицом спартакиады оказалась украинская модель Валерия Гайдукевич.