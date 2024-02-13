Власти челябинского района извинились за граффити со Снегурочкой-порнозвездой

В администрации Агаповского района Челябинской области принесли извинения за недоразумение с фотографией экс-порнозвезды Саши Грей, которая стала символом спартакиады «Уральская метелица». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.
«Разработкой макета баннера занималось учреждение культуры. При разработке макета за основу была взята и обработана картинка из сети Интернет. К сожалению, получилось досадное недоразумение. Мы приносим за это свои извинения», — сказали URA.RU в пресс-службе района.
В администрации уточнили, что баннер был изготовлен в рамах проведения ХХI зимней сельской областной Спартакиады «Уральская метелица». Они отметили, что оперативно заменили лицо девушки.
Ранее URA.RU сообщало, что фото экс-порноактрисы Саши Грей использовали в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой фильмов для взрослых панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы, однако местные жители нашли ее в соцсетях — новым лицом спартакиады оказалась украинская модель Валерия Гайдукевич.
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