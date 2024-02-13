Лицом челябинской спартакиады после порноактрисы стала украинская модель. Фото

13 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Сашу Грей в образе Снегурочки заменили на украинскую модель Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В челябинском селе администрация заказала граффити с порнозвездой Новым лицом спартакиады в селе Агаповка под Магнитогорском стала украинская модель Валерия Гайдукевич. О визуальном сходстве сообщили местные жители. «Девушка, которая „сменила“ порноактрису Сашу Грей на баннере со Снегурочкой в челябинском селе, оказалась как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. При этом местный паблик „МедиаЛайм Агаповка“ утверждает, что на фото местная жительница», — пишет telegram-канал «Подъем». Гайдукевич родилась в Киеве. Она является актрисой и моделью, снимается по всему миру. Ранее URA.RU сообщало, что фотография экс-порноактрисы Саши Грей была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой порнофильмов панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы.

Новым лицом спартакиады в селе Агаповка под Магнитогорском стала украинская модель Валерия Гайдукевич. О визуальном сходстве сообщили местные жители. «Девушка, которая „сменила“ порноактрису Сашу Грей на баннере со Снегурочкой в челябинском селе, оказалась как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. При этом местный паблик „МедиаЛайм Агаповка“ утверждает, что на фото местная жительница», — пишет telegram-канал «Подъем». Гайдукевич родилась в Киеве. Она является актрисой и моделью, снимается по всему миру. Ранее URA.RU сообщало, что фотография экс-порноактрисы Саши Грей была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой порнофильмов панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы.