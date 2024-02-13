Лицом челябинской спартакиады после порноактрисы стала украинская модель. Фото

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Пресс-конференция бывшей порноактрисы Саши Грей. Екатеринбург, грей саша, sasha grey
Сашу Грей в образе Снегурочки заменили на украинскую модель Фото:
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В челябинском селе администрация заказала граффити с порнозвездой

Новым лицом спартакиады в селе Агаповка под Магнитогорском стала украинская модель Валерия Гайдукевич. О визуальном сходстве сообщили местные жители.

«Девушка, которая „сменила“ порноактрису Сашу Грей на баннере со Снегурочкой в челябинском селе, оказалась как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. При этом местный паблик „МедиаЛайм Агаповка“ утверждает, что на фото местная жительница», — пишет telegram-канал «Подъем».

Гайдукевич родилась в Киеве. Она является актрисой и моделью, снимается по всему миру.

Ранее URA.RU сообщало, что фотография экс-порноактрисы Саши Грей была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой порнофильмов панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы.

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Новым лицом спартакиады в селе Агаповка под Магнитогорском стала украинская модель Валерия Гайдукевич. О визуальном сходстве сообщили местные жители. «Девушка, которая „сменила“ порноактрису Сашу Грей на баннере со Снегурочкой в челябинском селе, оказалась как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. При этом местный паблик „МедиаЛайм Агаповка“ утверждает, что на фото местная жительница», — пишет telegram-канал «Подъем». Гайдукевич родилась в Киеве. Она является актрисой и моделью, снимается по всему миру. Ранее URA.RU сообщало, что фотография экс-порноактрисы Саши Грей была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой порнофильмов панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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