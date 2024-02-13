Новым лицом спартакиады в селе Агаповка под Магнитогорском стала украинская модель Валерия Гайдукевич. О визуальном сходстве сообщили местные жители.
«Девушка, которая „сменила“ порноактрису Сашу Грей на баннере со Снегурочкой в челябинском селе, оказалась как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич. При этом местный паблик „МедиаЛайм Агаповка“ утверждает, что на фото местная жительница», — пишет telegram-канал «Подъем».
Гайдукевич родилась в Киеве. Она является актрисой и моделью, снимается по всему миру.
Ранее URA.RU сообщало, что фотография экс-порноактрисы Саши Грей была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляция находилась рядом с сельским управлением образования около недели. После указания на явное сходство со звездой порнофильмов панель с лицом удалили. Власти Агаповки утверждают, что на замену подобрано лицо местной жительницы.
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