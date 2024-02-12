На Западе Сырскому предрекли мрачные перспективы

Irish Times: от командования Сырского не стоит ожидать радикальных перемен

12 февраля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

От командования Александра Сырского не стоит ожидать радикальных перемен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия. К таким мрачным перспективам пришло издание Irish Times. «Мрачный вывод заключается в том, что у нового командующего мало альтернатив на оставшуюся часть 2024 года, кроме сокращения численности и усиления вдоль нынешней линии фронта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что Сырскому остается только надеяться на более благоприятные условия на международном уровне, либо на фронте боевых действий. При этом ожидается мало радикальных перемен от командования нового главкома ВСУ. Как пишет издание, бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный на данный момент является самым популярным общественным деятелем в стране. Его отстранение может создать некоторые политические риски для президента Украины, который, похоже, стал рассматривать его как потенциального соперника, заключили в материале. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома.

Новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия. К таким мрачным перспективам пришло издание Irish Times. «Мрачный вывод заключается в том, что у нового командующего мало альтернатив на оставшуюся часть 2024 года, кроме сокращения численности и усиления вдоль нынешней линии фронта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что Сырскому остается только надеяться на более благоприятные условия на международном уровне, либо на фронте боевых действий. При этом ожидается мало радикальных перемен от командования нового главкома ВСУ. Как пишет издание, бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный на данный момент является самым популярным общественным деятелем в стране. Его отстранение может создать некоторые политические риски для президента Украины, который, похоже, стал рассматривать его как потенциального соперника, заключили в материале. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома.