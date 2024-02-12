На Западе Сырскому предрекли мрачные перспективы

Irish Times: от командования Сырского не стоит ожидать радикальных перемен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
От командования Александра Сырского не стоит ожидать радикальных перемен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия. К таким мрачным перспективам пришло издание Irish Times.

«Мрачный вывод заключается в том, что у нового командующего мало альтернатив на оставшуюся часть 2024 года, кроме сокращения численности и усиления вдоль нынешней линии фронта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что Сырскому остается только надеяться на более благоприятные условия на международном уровне, либо на фронте боевых действий. При этом ожидается мало радикальных перемен от командования нового главкома ВСУ.

Как пишет издание, бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный на данный момент является самым популярным общественным деятелем в стране. Его отстранение может создать некоторые политические риски для президента Украины, который, похоже, стал рассматривать его как потенциального соперника, заключили в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому не останется делать ничего, кроме сокращения численности войск и усиления вдоль линии фронта, ожидая более благоприятные условия. К таким мрачным перспективам пришло издание Irish Times. «Мрачный вывод заключается в том, что у нового командующего мало альтернатив на оставшуюся часть 2024 года, кроме сокращения численности и усиления вдоль нынешней линии фронта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что Сырскому остается только надеяться на более благоприятные условия на международном уровне, либо на фронте боевых действий. При этом ожидается мало радикальных перемен от командования нового главкома ВСУ. Как пишет издание, бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный на данный момент является самым популярным общественным деятелем в стране. Его отстранение может создать некоторые политические риски для президента Украины, который, похоже, стал рассматривать его как потенциального соперника, заключили в материале. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...