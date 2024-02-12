Жители опасаются, что строительство нового жилья в райцентре ЯНАО будет сорвано

13 февраля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Власти утверждают, что расселение в новостройки пройдет в запланированный срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В микрорайоне «Южный» Тарко-Сале (ЯНАО) часть новостроек, предназначенные для расселения ветхо-аварийного жилья, могут быть признаны аварийными. Об этом сообщил читатель URA.RU. Власти опровергают эту информацию. «В „Южном“ несколько домов признали аварийными. Дома под переселение. Что с ними делать теперь не знают. Слишком торопились со строительством. Ускоряли работу в ущерб качеству», — рассказал читатель на условиях анонимности. Под одним из постов в telegram-канале главы Пуровского района Антона Колодина его спросили про слух о заморозке строительства домов. Пресс-служба районной администрации опровергла слухи и добавила, что расселение запланировано до конца 2024 года. «Один из шести домов в микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Госнадзор в отношении домов осуществляется по графику проверок. Ни одного дома не признано аварийным, предпосылки к этому отсутствуют, нарушений не выявлено», — пояснили URA.RU в администрации. Как ранее сообщало URA.RU, в Тарко-Сале в новые пятиэтажки переселят свыше трех тысяч жителей аварийных домов. В строящийся микрорайон проведут высокоскоростной интернет, который сможет обеспечить почти 900 квартир.

В микрорайоне «Южный» Тарко-Сале (ЯНАО) часть новостроек, предназначенные для расселения ветхо-аварийного жилья, могут быть признаны аварийными. Об этом сообщил читатель URA.RU. Власти опровергают эту информацию. «В „Южном“ несколько домов признали аварийными. Дома под переселение. Что с ними делать теперь не знают. Слишком торопились со строительством. Ускоряли работу в ущерб качеству», — рассказал читатель на условиях анонимности. Под одним из постов в telegram-канале главы Пуровского района Антона Колодина его спросили про слух о заморозке строительства домов. Пресс-служба районной администрации опровергла слухи и добавила, что расселение запланировано до конца 2024 года. «Один из шести домов в микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Госнадзор в отношении домов осуществляется по графику проверок. Ни одного дома не признано аварийным, предпосылки к этому отсутствуют, нарушений не выявлено», — пояснили URA.RU в администрации. Как ранее сообщало URA.RU, в Тарко-Сале в новые пятиэтажки переселят свыше трех тысяч жителей аварийных домов. В строящийся микрорайон проведут высокоскоростной интернет, который сможет обеспечить почти 900 квартир.