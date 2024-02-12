12 февраля 2024

Жители опасаются, что строительство нового жилья в райцентре ЯНАО будет сорвано

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
Власти утверждают, что расселение в новостройки пройдет в запланированный срок Фото:

В микрорайоне «Южный» Тарко-Сале (ЯНАО) часть новостроек, предназначенные для расселения ветхо-аварийного жилья, могут быть признаны аварийными. Об этом сообщил читатель URA.RU. Власти опровергают эту информацию.

«В „Южном“ несколько домов признали аварийными. Дома под переселение. Что с ними делать теперь не знают. Слишком торопились со строительством. Ускоряли работу в ущерб качеству», — рассказал читатель на условиях анонимности.

Под одним из постов в telegram-канале главы Пуровского района Антона Колодина его спросили про слух о заморозке строительства домов. Пресс-служба районной администрации опровергла слухи и добавила, что расселение запланировано до конца 2024 года.

«Один из шести домов в микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Госнадзор в отношении домов осуществляется по графику проверок. Ни одного дома не признано аварийным, предпосылки к этому отсутствуют, нарушений не выявлено», — пояснили URA.RU в администрации.

Как ранее сообщало URA.RU, в Тарко-Сале в новые пятиэтажки переселят свыше трех тысяч жителей аварийных домов. В строящийся микрорайон проведут высокоскоростной интернет, который сможет обеспечить почти 900 квартир.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне «Южный» Тарко-Сале (ЯНАО) часть новостроек, предназначенные для расселения ветхо-аварийного жилья, могут быть признаны аварийными. Об этом сообщил читатель URA.RU. Власти опровергают эту информацию. «В „Южном“ несколько домов признали аварийными. Дома под переселение. Что с ними делать теперь не знают. Слишком торопились со строительством. Ускоряли работу в ущерб качеству», — рассказал читатель на условиях анонимности. Под одним из постов в telegram-канале главы Пуровского района Антона Колодина его спросили про слух о заморозке строительства домов. Пресс-служба районной администрации опровергла слухи и добавила, что расселение запланировано до конца 2024 года. «Один из шести домов в микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Госнадзор в отношении домов осуществляется по графику проверок. Ни одного дома не признано аварийным, предпосылки к этому отсутствуют, нарушений не выявлено», — пояснили URA.RU в администрации. Как ранее сообщало URA.RU, в Тарко-Сале в новые пятиэтажки переселят свыше трех тысяч жителей аварийных домов. В строящийся микрорайон проведут высокоскоростной интернет, который сможет обеспечить почти 900 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...