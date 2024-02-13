Что известно о жизни экс-модели Эльсины Хайровой, с которой «встречается» Том Круз

Daily Mail: Том Круз официально объявил, что встречается с экс-моделью из России

13 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова — Эльсиной Фото: Lee Jin-man/AP/TASS Портал Daily Mail сообщил, что голливудский актер Том Круз встречается с экс-моделю из России Эльсиной Хайровой. Однако отец женщины опроверг эту информацию. Сообщения о романе 61-летней звезды Голливуда и 36-летней Эльсины Хайровой появились в конце 2023 года, когда пара была замечена на вечеринке в Лондоне. URA.RU собрало информацию о том, кто такая Эльсина Хайрова. Биография Эльсина Хайрова родилась в марте 1987 года в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера Хайровой строилась в модельном бизнесе. Девушка позировала для популярных брендов. После выхода замуж бросила карьеру и не стала искать новые заработки. Род деятельности бывшей модели сейчас неясен. Однако, исходя из ее соцсетей, девушка не перестает носить дорогие наряды и путешествовать. Эльсина и Цветков Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом и совладельцем ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрием Цветковым. Заявление на развод пара подала в Высокий суд Лондона в 2021 году, на тот момент у пары было двое детей. При разводе они делили 42 млн фунтов стерлингов. Также предметом спора стал особняк стоимостью в 22 млн фунтов стерлингов, который Хайрова приобрела в 2018 году. Слухи о нынешних отношениях В медиа просочилась информация, что Хайдарова и Круз вместе присутствовала на гала-ужине в поддержку благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity. На мероприятие, проходящее в пятизвездочном отеле Raffles, был приглашен в качестве почетного гостя сын короля Великобритании Карла III принц Уильям. После источник портала Daily Mail сообщил о том, что Круз и Хайрова встречаются официально. На что экс-депутат Хайров сразу отреагировал и назвал данное сообщение чушью. В то время как Цветков не подтвердил и не опроверг их связь, но отметил, что кем бы ни был ее новый избранник, денег ему придется потратить много. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Портал Daily Mail сообщил, что голливудский актер Том Круз встречается с экс-моделю из России Эльсиной Хайровой. Однако отец женщины опроверг эту информацию. Сообщения о романе 61-летней звезды Голливуда и 36-летней Эльсины Хайровой появились в конце 2023 года, когда пара была замечена на вечеринке в Лондоне. URA.RU собрало информацию о том, кто такая Эльсина Хайрова. Эльсина Хайрова родилась в марте 1987 года в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера Хайровой строилась в модельном бизнесе. Девушка позировала для популярных брендов. После выхода замуж бросила карьеру и не стала искать новые заработки. Род деятельности бывшей модели сейчас неясен. Однако, исходя из ее соцсетей, девушка не перестает носить дорогие наряды и путешествовать. Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом и совладельцем ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрием Цветковым. Заявление на развод пара подала в Высокий суд Лондона в 2021 году, на тот момент у пары было двое детей. При разводе они делили 42 млн фунтов стерлингов. Также предметом спора стал особняк стоимостью в 22 млн фунтов стерлингов, который Хайрова приобрела в 2018 году. В медиа просочилась информация, что Хайдарова и Круз вместе присутствовала на гала-ужине в поддержку благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity. На мероприятие, проходящее в пятизвездочном отеле Raffles, был приглашен в качестве почетного гостя сын короля Великобритании Карла III принц Уильям. После источник портала Daily Mail сообщил о том, что Круз и Хайрова встречаются официально. На что экс-депутат Хайров сразу отреагировал и назвал данное сообщение чушью. В то время как Цветков не подтвердил и не опроверг их связь, но отметил, что кем бы ни был ее новый избранник, денег ему придется потратить много.