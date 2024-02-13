Что известно о жизни экс-модели Эльсины Хайровой, с которой «встречается» Том Круз

Портал Daily Mail сообщил, что голливудский актер Том Круз встречается с экс-моделю из России Эльсиной Хайровой. Однако отец женщины опроверг эту информацию. Сообщения о романе 61-летней звезды Голливуда и 36-летней Эльсины Хайровой появились в конце 2023 года, когда пара была замечена на вечеринке в Лондоне. URA.RU собрало информацию о том, кто такая Эльсина Хайрова.
Биография
Эльсина Хайрова родилась в марте 1987 года в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров.
Карьера Хайровой строилась в модельном бизнесе. Девушка позировала для популярных брендов. После выхода замуж бросила карьеру и не стала искать новые заработки. Род деятельности бывшей модели сейчас неясен. Однако, исходя из ее соцсетей, девушка не перестает носить дорогие наряды и путешествовать.
Эльсина и Цветков
Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом и совладельцем ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрием Цветковым. Заявление на развод пара подала в Высокий суд Лондона в 2021 году, на тот момент у пары было двое детей.
При разводе они делили 42 млн фунтов стерлингов. Также предметом спора стал особняк стоимостью в 22 млн фунтов стерлингов, который Хайрова приобрела в 2018 году.
Слухи о нынешних отношениях
В медиа просочилась информация, что Хайдарова и Круз вместе присутствовала на гала-ужине в поддержку благотворительной организации London’s Air Ambulance Charity. На мероприятие, проходящее в пятизвездочном отеле Raffles, был приглашен в качестве почетного гостя сын короля Великобритании Карла III принц Уильям.
После источник портала Daily Mail сообщил о том, что Круз и Хайрова встречаются официально. На что экс-депутат Хайров сразу отреагировал и назвал данное сообщение чушью. В то время как Цветков не подтвердил и не опроверг их связь, но отметил, что кем бы ни был ее новый избранник, денег ему придется потратить много.
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