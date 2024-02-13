Жители ЯНАО просят перепроверить скандальный психдиспансер

Ямальцы не согласны с результатами прокурорской проверки психдиспансера

По словам родственников пациентов диспансера, после проверки ситуация не изменилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители просят провести повторную проверку психдиспансера, в котором, по их словам, пациентов размещают в коридорах. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из пациентов медучреждения.

«В Новоуренгойский психоневрологический диспансер приходила прокуратура с проверкой. Но она была формальной. Сотрудники ведомства внутрь даже не попали. Пациенты продолжают лежать в специальной буферной зоне рядом с подсобными помещениями. Необходимо, чтобы прокуратура вновь проверила медучреждение», — рассказал член семьи одного из пациентов.

Родственники пациентов также просят, чтобы проверку оказываемых услуг и условий в медучреждении провели Роспотребнадзор и МЧС. В пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО пояснили, что из-за ремонта основного здания пациенты размещаются в спецзоне корпуса. Там созданы все условия для пациентов.

«На время капремонта в основном здании пациенты два года размещаются в одноэтажном корпусе, который соединен с основным зданием теплым переходом. Перед этим там был сделан косметический ремонт. Созданы все условия для госпитализации пациентов. В марте запланирован перевод стационара в основное здание», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что поступивших жителей осматривает дежурный врач. При выявлении признаков острых респираторных заболеваний пациентов направляют в профильные отделения горбольницы.

Родственники пациентов сообщали, что в диспансере людей размещают в коридорах из-за ремонта, который должен был закончиться в 2022 году. Из-за этого в одном помещении находятся пациенты с инфекционными, психиатрическими и наркологическими заболеваниями. В медучреждении эту информацию опровергли. Прокуратура организовала проверку.