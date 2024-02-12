Путин поручил разобраться с выплатами северных надбавок жителям ЯНАО

13 февраля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Путин поручил обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с выплатами надбавок жителям Крайнего Севера. Эти льготы необходимо предоставлять с первого дня работы. В перечне поручений — разработка предложений по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов русского Севера. «Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов», — сообщает РИА «Новости». Необходимо также рассмотреть вопрос о выделении бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка». Кроме этого, с этого года региональные выплаты будут проиндексированы на 4%. Размер выплаты за сутки отдыха для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не работают, увеличится до 2800 рублей, а периодичность получения поддержки изменится с трех лет на два года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с выплатами надбавок жителям Крайнего Севера. Эти льготы необходимо предоставлять с первого дня работы. В перечне поручений — разработка предложений по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов русского Севера. «Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов», — сообщает РИА «Новости». Необходимо также рассмотреть вопрос о выделении бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка». Кроме этого, с этого года региональные выплаты будут проиндексированы на 4%. Размер выплаты за сутки отдыха для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не работают, увеличится до 2800 рублей, а периодичность получения поддержки изменится с трех лет на два года.