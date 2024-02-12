12 февраля 2024

Путин поручил разобраться с выплатами северных надбавок жителям ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин поручил обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с выплатами надбавок жителям Крайнего Севера. Эти льготы необходимо предоставлять с первого дня работы. В перечне поручений — разработка предложений по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов русского Севера.

«Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов», — сообщает РИА «Новости». Необходимо также рассмотреть вопрос о выделении бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка». Кроме этого, с этого года региональные выплаты будут проиндексированы на 4%. Размер выплаты за сутки отдыха для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не работают, увеличится до 2800 рублей, а периодичность получения поддержки изменится с трех лет на два года.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с выплатами надбавок жителям Крайнего Севера. Эти льготы необходимо предоставлять с первого дня работы. В перечне поручений — разработка предложений по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов русского Севера. «Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера, а также представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из этих районов», — сообщает РИА «Новости». Необходимо также рассмотреть вопрос о выделении бюджетных кредитов на строительство жилья для переселения граждан в пределах региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка». Кроме этого, с этого года региональные выплаты будут проиндексированы на 4%. Размер выплаты за сутки отдыха для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не работают, увеличится до 2800 рублей, а периодичность получения поддержки изменится с трех лет на два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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