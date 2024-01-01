В ЯНАО резко увеличилось число жителей, которым доступен бесплатный проезд

В ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства.
«С 1 января число северян, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, увеличилось с четырех тысяч до более чем 150 тысяч человек. Льгота доступна по единой карте жителя Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
За декабрь карту оформили более 25 тысяч жителей, теперь ей пользуются уже более 90 тысяч ямальцев. Кроме проезда, с помощью карты можно получать детское питание, электронный сертификат «Малышу Ямала» и другие услуги.
Ранее URA.RU рассказало, какие льготы доступны ямальцам с 1 января. Так, например, теперь с использованием регионального материнского капитала можно оплатить любые медицинские услуги для семьи.
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