01 января 2024
31 декабря 2023

В ЯНАО резко увеличилось число жителей, которым доступен бесплатный проезд

Для 150 тысяч жителей ЯНАО стал доступен бесплатный проезд в транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, терминал, банковская карта, оплата проезда, автобусы
В ЯНАО выросло количество льготников, которые могут бесплатно ездить в транспорте Фото:

В ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«С 1 января число северян, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, увеличилось с четырех тысяч до более чем 150 тысяч человек. Льгота доступна по единой карте жителя Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

За декабрь карту оформили более 25 тысяч жителей, теперь ей пользуются уже более 90 тысяч ямальцев. Кроме проезда, с помощью карты можно получать детское питание, электронный сертификат «Малышу Ямала» и другие услуги.

Ранее URA.RU рассказало, какие льготы доступны ямальцам с 1 января. Так, например, теперь с использованием регионального материнского капитала можно оплатить любые медицинские услуги для семьи.

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В ЯНАО с 1 января число льготников, имеющих право бесплатного проезда в транспорте, увеличилось с четырех тысяч до 150 тысяч человек. Льготный проезд доступен по карте «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства. «С 1 января число северян, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, увеличилось с четырех тысяч до более чем 150 тысяч человек. Льгота доступна по единой карте жителя Ямала», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. За декабрь карту оформили более 25 тысяч жителей, теперь ей пользуются уже более 90 тысяч ямальцев. Кроме проезда, с помощью карты можно получать детское питание, электронный сертификат «Малышу Ямала» и другие услуги. Ранее URA.RU рассказало, какие льготы доступны ямальцам с 1 января. Так, например, теперь с использованием регионального материнского капитала можно оплатить любые медицинские услуги для семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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