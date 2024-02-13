Командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел мариупольцев

13 февраля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Суд приговорил к пожизненному сроку Бову за приказ об убийстве 11 гражданских в Мариуполе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Суд Донецка заочно приговорил к пожизненному заключению командира батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Евгения Бову. Он обвиняется по делу о расстреле 11 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР. «Бова заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В данных следствия говорится, что по приказу командира ВСУ в период с 26 февраля по 10 апреля 2022 года расстреляли 11 мирных мариупольцев. Отмечается, что Бова признан виновным по четырем статья Уголовного кодекса РФ. Среди них покушение на убийство двух и более лиц, жестокое обращение с гражданским населением и убийство двух и более лиц.

Суд Донецка заочно приговорил к пожизненному заключению командира батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Евгения Бову. Он обвиняется по делу о расстреле 11 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР. «Бова заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В данных следствия говорится, что по приказу командира ВСУ в период с 26 февраля по 10 апреля 2022 года расстреляли 11 мирных мариупольцев. Отмечается, что Бова признан виновным по четырем статья Уголовного кодекса РФ. Среди них покушение на убийство двух и более лиц, жестокое обращение с гражданским населением и убийство двух и более лиц.