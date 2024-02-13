Командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел мариупольцев

Суд Донецка заочно приговорил к пожизненному заключению командира батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Евгения Бову. Он обвиняется по делу о расстреле 11 мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.
«Бова заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. В данных следствия говорится, что по приказу командира ВСУ в период с 26 февраля по 10 апреля 2022 года расстреляли 11 мирных мариупольцев.
Отмечается, что Бова признан виновным по четырем статья Уголовного кодекса РФ. Среди них покушение на убийство двух и более лиц, жестокое обращение с гражданским населением и убийство двух и более лиц.
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