В Сургуте комики будут за деньги соревноваться в умении флиртовать

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В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать Фото:

В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать с противоположным полом. Тот, кого зрители посчитают лучшим, получит денежный приз, рассказал URA.RU стендап-комик Александр Хомяков.

«Шоу „Подкаты“ — это формат, в котором комики соревнуются в умении делать комплименты к противоположному полу. Часто такое шоу делают перед 14 февраля. Денежный приз получит комик, чьи „подкаты“ больше всего понравились зрителям», — поделился с агентством Хомяков.

Подобное шоу организуют и комики в Нижневартовске. На День святого Валентина в городском клубе также покажут импровизационное представление про любовь.

В Сургуте также запустили юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.

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В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать с противоположным полом. Тот, кого зрители посчитают лучшим, получит денежный приз, рассказал URA.RU стендап-комик Александр Хомяков. «Шоу „Подкаты“ — это формат, в котором комики соревнуются в умении делать комплименты к противоположному полу. Часто такое шоу делают перед 14 февраля. Денежный приз получит комик, чьи „подкаты“ больше всего понравились зрителям», — поделился с агентством Хомяков. Подобное шоу организуют и комики в Нижневартовске. На День святого Валентина в городском клубе также покажут импровизационное представление про любовь. В Сургуте также запустили юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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