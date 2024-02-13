В Сургуте комики будут за деньги соревноваться в умении флиртовать

13 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать с противоположным полом. Тот, кого зрители посчитают лучшим, получит денежный приз, рассказал URA.RU стендап-комик Александр Хомяков.



«Шоу „Подкаты“ — это формат, в котором комики соревнуются в умении делать комплименты к противоположному полу. Часто такое шоу делают перед 14 февраля. Денежный приз получит комик, чьи „подкаты“ больше всего понравились зрителям», — поделился с агентством Хомяков.



Подобное шоу организуют и комики в Нижневартовске. На День святого Валентина в городском клубе также покажут импровизационное представление про любовь.



В Сургуте также запустили юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.

В Сургуте комики устроят шоу, на котором будут соревноваться в умении флиртовать с противоположным полом. Тот, кого зрители посчитают лучшим, получит денежный приз, рассказал URA.RU стендап-комик Александр Хомяков. «Шоу „Подкаты“ — это формат, в котором комики соревнуются в умении делать комплименты к противоположному полу. Часто такое шоу делают перед 14 февраля. Денежный приз получит комик, чьи „подкаты“ больше всего понравились зрителям», — поделился с агентством Хомяков. Подобное шоу организуют и комики в Нижневартовске. На День святого Валентина в городском клубе также покажут импровизационное представление про любовь. В Сургуте также запустили юмористически-мистическое шоу «Шутки из будущего». На нем комик и таролог отвечают на вопросы зрителей с помощью карт и шуток.