Стендап-комик и таролог предскажут будущее жителям Сургута

В Сургуте запустят юмористически-мистическое стендап-шоу

01 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Комик и таролог будут помогать сургутянам решать их проблемы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) В Сургуте запустят юмористически-мистическое шоу, на котором комик и таролог будут отвечать на вопросы зрителей с помощью карт и шуток. Шоу получило название «Шутки из будущего» и вскоре дебютирует в городе, рассказал URA.RU Организатор проекта «Стендап Сургут» Александр Хомяков.



«Идея „Шуток из будущего“ вдохновлена шоу „Abuмистический“ (проект комика из Санкт-Петербурга Нидаля Абу Газале, который придумал юмористическое шоу с тарологом — прим. URA.RU). Захотелось повторить ту атмосферу, узнать, реально ли сделать такое локально в Сургуте. Мистика всегда интересовала людей, поэтому захотелось объединить ее с юмором и шоу, без свечей и мрака», — поделился с агентством Хомяков.



Зритель будет выходить и задавать вопрос, а комик и таролог — раскладывать карты и шутить. «Таролог сможет объяснить, о чем говорят карты, а я в роли комика буду шутить. Вместе будем стараться помочь советом», — добавил Хомяков.



Кроме того, в Сургуте набирает популярность юмористическое шоу с приглашенными психотерапевтом и сексологом в качестве спикера. Комики организуют выпуски о половом просвещении и беседуют со зрителями на бытовые темы. Также в городе появился и женский стендап, комедиантки называют себя коллективом «Нам есть что сказать». Они часто шутят про знакомства и интересные занятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте запустят юмористически-мистическое шоу, на котором комик и таролог будут отвечать на вопросы зрителей с помощью карт и шуток. Шоу получило название «Шутки из будущего» и вскоре дебютирует в городе, рассказал URA.RU Организатор проекта «Стендап Сургут» Александр Хомяков. «Идея „Шуток из будущего“ вдохновлена шоу „Abuмистический“ (проект комика из Санкт-Петербурга Нидаля Абу Газале, который придумал юмористическое шоу с тарологом — прим. URA.RU). Захотелось повторить ту атмосферу, узнать, реально ли сделать такое локально в Сургуте. Мистика всегда интересовала людей, поэтому захотелось объединить ее с юмором и шоу, без свечей и мрака», — поделился с агентством Хомяков. Зритель будет выходить и задавать вопрос, а комик и таролог — раскладывать карты и шутить. «Таролог сможет объяснить, о чем говорят карты, а я в роли комика буду шутить. Вместе будем стараться помочь советом», — добавил Хомяков. Кроме того, в Сургуте набирает популярность юмористическое шоу с приглашенными психотерапевтом и сексологом в качестве спикера. Комики организуют выпуски о половом просвещении и беседуют со зрителями на бытовые темы. Также в городе появился и женский стендап, комедиантки называют себя коллективом «Нам есть что сказать». Они часто шутят про знакомства и интересные занятия.