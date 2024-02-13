Путин решил заняться патриотическим воспитанием россиян

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» Фото:

Президент России Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание.

«Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в перечне поручений главы государства. В этом примут участия Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» и другие.

Ранее Путин говорил о том, что для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Он подчеркнул, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека, поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.

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Президент России Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание. «Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в перечне поручений главы государства. В этом примут участия Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» и другие. Ранее Путин говорил о том, что для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Он подчеркнул, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека, поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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