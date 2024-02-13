Путин решил заняться патриотическим воспитанием россиян

13 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание. «Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в перечне поручений главы государства. В этом примут участия Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» и другие. Ранее Путин говорил о том, что для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Он подчеркнул, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека, поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.

Президент России Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!» для вовлечения граждан в патриотическое воспитание. «Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в перечне поручений главы государства. В этом примут участия Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» и другие. Ранее Путин говорил о том, что для укрепления России не хватит только патриотического настроя, нужны специалисты. Он подчеркнул, что в России надо уделять внимание предметам, которые формируют личность человека, поэтому патриотическое воспитание должно развиваться параллельно с обучением.