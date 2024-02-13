На дороге в ХМАО ограничили скорость движения транспорта из-за сильной метели

На автодороге «Югра» ограничили скорость движения транспорта из-за метели и сильного ветра. Управление автодорог Югры порекомендовало автомобилистам сбросить скорость.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер, метель — на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости. Ограничение максимально разрешенной скорости с 28 по 141 километр дороги 70 км/ч, на участке с 11 по 28 км — 50 км/ч», — сообщило Управление автодорог Югры в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило жителей о метели, снегопаде и сильном ветре. Ухудшение погоды ожидается в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае.
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