На дороге в ХМАО ограничили скорость движения транспорта из-за сильной метели

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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
Автомобилистам ХМАО порекомендовали соблюдать осторожность в метель Фото:

На автодороге «Югра» ограничили скорость движения транспорта из-за метели и сильного ветра. Управление автодорог Югры порекомендовало автомобилистам сбросить скорость.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер, метель — на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости. Ограничение максимально разрешенной скорости с 28 по 141 километр дороги 70 км/ч, на участке с 11 по 28 км — 50 км/ч», — сообщило Управление автодорог Югры в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило жителей о метели, снегопаде и сильном ветре. Ухудшение погоды ожидается в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае.

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На автодороге «Югра» ограничили скорость движения транспорта из-за метели и сильного ветра. Управление автодорог Югры порекомендовало автомобилистам сбросить скорость. «В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный боковой ветер, метель — на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости. Ограничение максимально разрешенной скорости с 28 по 141 километр дороги 70 км/ч, на участке с 11 по 28 км — 50 км/ч», — сообщило Управление автодорог Югры в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило жителей о метели, снегопаде и сильном ветре. Ухудшение погоды ожидается в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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