В челябинском селе окончательно демонтировали скандальную Снегурочку. Видео

13 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Скандал начался с того, что у Снегурочки было лицо Саши Грей Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В челябинском селе администрация заказала граффити с порнозвездой В селе Агаповка Челябинской области 13 февраля сняли баннер со Снегурочкой, у которой сначала было лицо бывшей порнозвезды Саши Грей, а потом — украинской фотомодели Валерии Гайдукевич. Видео демонтажа появилось в паблике Агаповского района. «Так намного красивее», — говорит в ролике представитель сельской администрации, в паблике «МедиаЛайм. Агаповка» во «ВКонтакте». Забор, где размещался баннер к областной сельской спартакиаде теперь пуст. Фото Снегурочки с лицом Саши Грей было найдено в интернете. Образ взят из фотосессии бывшей порноактрисы в русских народных нарядах. После того как местные жители поняли, чей портрет на фото, местные власти удалили часть баннера. Затем появилось другое лицо. Представители администрации заявили, что на фото местная жительница. На этот раз выяснилось, что взято лицо Гайдукевич. Власти признались, что не понимали чье фото использовалось ни в первый, ни во второй раз. Чиновники заявили, что фильмы с Грей не смотрели, как и не знали об украинской модели. Администрация района принесла извинения за досадное недоразумение.

В селе Агаповка Челябинской области 13 февраля сняли баннер со Снегурочкой, у которой сначала было лицо бывшей порнозвезды Саши Грей, а потом — украинской фотомодели Валерии Гайдукевич. Видео демонтажа появилось в паблике Агаповского района. «Так намного красивее», — говорит в ролике представитель сельской администрации, в паблике «МедиаЛайм. Агаповка» во «ВКонтакте». Забор, где размещался баннер к областной сельской спартакиаде теперь пуст. Фото Снегурочки с лицом Саши Грей было найдено в интернете. Образ взят из фотосессии бывшей порноактрисы в русских народных нарядах. После того как местные жители поняли, чей портрет на фото, местные власти удалили часть баннера. Затем появилось другое лицо. Представители администрации заявили, что на фото местная жительница. На этот раз выяснилось, что взято лицо Гайдукевич. Власти признались, что не понимали чье фото использовалось ни в первый, ни во второй раз. Чиновники заявили, что фильмы с Грей не смотрели, как и не знали об украинской модели. Администрация района принесла извинения за досадное недоразумение.