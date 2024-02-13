В Москве огласят приговор экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра»

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину 28 февраля. Против банкира возбуждено несколько уголовных дел о растрате на сумму более 23 миллиардов рублей.
«Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны», — сообщил ТАСС.
Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). В 2017 году организацию лишили лицензии и признали банкротом, а против владельца возбудили несколько уголовных дел.
Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.
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