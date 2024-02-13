В Москве огласят приговор экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра»

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья
В конце февраля суд огласит приговор Алексею Хотину Фото:

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину 28 февраля. Против банкира возбуждено несколько уголовных дел о растрате на сумму более 23 миллиардов рублей.

«Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны», — сообщил ТАСС.

Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). В 2017 году организацию лишили лицензии и признали банкротом, а против владельца возбудили несколько уголовных дел.

Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.

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Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину 28 февраля. Против банкира возбуждено несколько уголовных дел о растрате на сумму более 23 миллиардов рублей. «Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны», — сообщил ТАСС. Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). В 2017 году организацию лишили лицензии и признали банкротом, а против владельца возбудили несколько уголовных дел. Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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