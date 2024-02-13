В Москве огласят приговор экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра»

13 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

В конце февраля суд огласит приговор Алексею Хотину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину 28 февраля. Против банкира возбуждено несколько уголовных дел о растрате на сумму более 23 миллиардов рублей. «Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны», — сообщил ТАСС. Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). В 2017 году организацию лишили лицензии и признали банкротом, а против владельца возбудили несколько уголовных дел. Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину 28 февраля. Против банкира возбуждено несколько уголовных дел о растрате на сумму более 23 миллиардов рублей. «Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны», — сообщил ТАСС. Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе (ХМАО). В 2017 году организацию лишили лицензии и признали банкротом, а против владельца возбудили несколько уголовных дел. Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.