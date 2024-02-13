CNN: российская ракета «Циркон» вызвала панику у Украины

13 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Скорость ракеты «Циркон» составляет около 9900 километров в час Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада. Об этом сообщает CNN. «Если эта информация точна, то ракета „Циркон“ будет самой быстрой в мире, что сделает практически невозможным защиту от нее только из-за ее скорости», — передает телеканал информацию с сайта альянса. Отмечается, что ракеты России не идут в сравнение даже с лучшими системами Запада, таких как Patriot. По данным альянса, скорость «Циркона» составляет около 6138 миль в час (9900 километров в час). Как утверждают западные эксперты, если ракета соответствует тому, что о ней говорят в правительстве РФ, то она является грозным оружием. Ранее ВС РФ успешно применили новейшие фугасные авиационные бомбы. С их помощью российская армия уничтожила пункт управления Украины. У бомб есть универсальный модуль планирования. Подобное оружие можно запускать, минуя вражескую систему ПВО.

По данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада. Об этом сообщает CNN. «Если эта информация точна, то ракета „Циркон“ будет самой быстрой в мире, что сделает практически невозможным защиту от нее только из-за ее скорости», — передает телеканал информацию с сайта альянса. Отмечается, что ракеты России не идут в сравнение даже с лучшими системами Запада, таких как Patriot. По данным альянса, скорость «Циркона» составляет около 6138 миль в час (9900 километров в час). Как утверждают западные эксперты, если ракета соответствует тому, что о ней говорят в правительстве РФ, то она является грозным оружием. Ранее ВС РФ успешно применили новейшие фугасные авиационные бомбы. С их помощью российская армия уничтожила пункт управления Украины. У бомб есть универсальный модуль планирования. Подобное оружие можно запускать, минуя вражескую систему ПВО.