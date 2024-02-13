CNN: российская ракета «Циркон» вызвала панику у Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Скорость ракеты «Циркон» составляет около 9900 километров в час Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада. Об этом сообщает CNN.

«Если эта информация точна, то ракета „Циркон“ будет самой быстрой в мире, что сделает практически невозможным защиту от нее только из-за ее скорости», — передает телеканал информацию с сайта альянса. Отмечается, что ракеты России не идут в сравнение даже с лучшими системами Запада, таких как Patriot.

По данным альянса, скорость «Циркона» составляет около 6138 миль в час (9900 километров в час). Как утверждают западные эксперты, если ракета соответствует тому, что о ней говорят в правительстве РФ, то она является грозным оружием.

Ранее ВС РФ успешно применили новейшие фугасные авиационные бомбы. С их помощью российская армия уничтожила пункт управления Украины. У бомб есть универсальный модуль планирования. Подобное оружие можно запускать, минуя вражескую систему ПВО.

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По данным Альянса по защите противоракетной обороны (MDAA), гиперзвуковая скорость российских ракет «Циркон» делает из них неуязвимое оружие. Они не сравнятся даже с лучшими системами противоракетной обороны Запада. Об этом сообщает CNN. «Если эта информация точна, то ракета „Циркон“ будет самой быстрой в мире, что сделает практически невозможным защиту от нее только из-за ее скорости», — передает телеканал информацию с сайта альянса. Отмечается, что ракеты России не идут в сравнение даже с лучшими системами Запада, таких как Patriot. По данным альянса, скорость «Циркона» составляет около 6138 миль в час (9900 километров в час). Как утверждают западные эксперты, если ракета соответствует тому, что о ней говорят в правительстве РФ, то она является грозным оружием. Ранее ВС РФ успешно применили новейшие фугасные авиационные бомбы. С их помощью российская армия уничтожила пункт управления Украины. У бомб есть универсальный модуль планирования. Подобное оружие можно запускать, минуя вражескую систему ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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