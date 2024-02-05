05 февраля 2024

ВС РФ уничтожили украинский пункт управления при помощи «умных» фугасных бомб

Минобороны РФ: Су-34 уничтожил под Купянском пункт управления ВСУ бомбами с УМПК
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
«Умные бомбы», выпускаемые с бомбардировщика, способны миновать систему ПВО противника, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары.

В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life. В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.

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ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары. В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life. В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.
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