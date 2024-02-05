ВС РФ уничтожили украинский пункт управления при помощи «умных» фугасных бомб

ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары.
В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life. В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.
ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары. В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life. В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.