ВС РФ уничтожили украинский пункт управления при помощи «умных» фугасных бомб

Минобороны РФ: Су-34 уничтожил под Купянском пункт управления ВСУ бомбами с УМПК

06 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

«Умные бомбы», выпускаемые с бомбардировщика, способны миновать систему ПВО противника, уточнили в Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары. В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life . В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.

ВС РФ на купянском направлении поразили украинский пункт управления. Удар был нанесен при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования. Такие снаряды можно запускать, минуя вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. <…> Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в военном ведомстве. После совершения удара, бомбардировщик вернулся на аэродром. Отмечается, что российская авиация неоднократно использует против противника снаряды такого характера, что позволяет пилотам не подставляться под удары. В ходе СВО российские солдаты успешно использует новейшее вооружение. В 2023 году США опасались, что Россия также будем применять «умные бомбы», способные поражать глубоководные бункеры украинских солдат. ВС РФ также способны отражать и перехватывать умные бомбы противника, передает Life. В 2024 году РФ также обещала представить на мировом рынке новые образцы оружия.