На ЮУЖД продолжают восстанавливать поврежденные железнодорожные пути. Видео

13 февраля 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Движение поездов еще полностью не восстановлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш В Челябинской области на станции Бердяуш 13 февраля продолжается восстановление железнодорожных путей, поврежденных из столкновения двух поездов. Видео работ представила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Продолжаются работы по восстановлению движения поездов на Южно-Уральской железной дороге. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме», — говорится в сообщении в telegram-канале «Федеральной пассажирской компании». На ролике, выложенном в паблике ЮУЖД во «ВКонтакте» видно, что вдоль путей еще остаются остатки покореженных в аварии вагонов. Само железнодорожное полотно восстанавливают. Задерживается семь пассажирских поездов. Авария произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что водитель тепловоза, устроивший аварию, был пьян. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Движение запущено только по одному из путей.

В Челябинской области на станции Бердяуш 13 февраля продолжается восстановление железнодорожных путей, поврежденных из столкновения двух поездов. Видео работ представила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Продолжаются работы по восстановлению движения поездов на Южно-Уральской железной дороге. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме», — говорится в сообщении в telegram-канале «Федеральной пассажирской компании». На ролике, выложенном в паблике ЮУЖД во «ВКонтакте» видно, что вдоль путей еще остаются остатки покореженных в аварии вагонов. Само железнодорожное полотно восстанавливают. Задерживается семь пассажирских поездов. Авария произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что водитель тепловоза, устроивший аварию, был пьян. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Движение запущено только по одному из путей.