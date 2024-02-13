На ЮУЖД продолжают восстанавливать поврежденные железнодорожные пути. Видео

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Движение поездов еще полностью не восстановлено Фото:
новость из сюжета
Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

В Челябинской области на станции Бердяуш 13 февраля продолжается восстановление железнодорожных путей, поврежденных из столкновения двух поездов. Видео работ представила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Продолжаются работы по восстановлению движения поездов на Южно-Уральской железной дороге. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме», — говорится в сообщении в telegram-канале «Федеральной пассажирской компании».

На ролике, выложенном в паблике ЮУЖД во «ВКонтакте» видно, что вдоль путей еще остаются остатки покореженных в аварии вагонов. Само железнодорожное полотно восстанавливают. Задерживается семь пассажирских поездов.

Авария произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал.

Позже выяснилось, что водитель тепловоза, устроивший аварию, был пьян. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Движение запущено только по одному из путей.

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В Челябинской области на станции Бердяуш 13 февраля продолжается восстановление железнодорожных путей, поврежденных из столкновения двух поездов. Видео работ представила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Продолжаются работы по восстановлению движения поездов на Южно-Уральской железной дороге. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме», — говорится в сообщении в telegram-канале «Федеральной пассажирской компании». На ролике, выложенном в паблике ЮУЖД во «ВКонтакте» видно, что вдоль путей еще остаются остатки покореженных в аварии вагонов. Само железнодорожное полотно восстанавливают. Задерживается семь пассажирских поездов. Авария произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. В аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что водитель тепловоза, устроивший аварию, был пьян. На него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Движение запущено только по одному из путей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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