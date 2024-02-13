Пьяный челябинский машинист, устроивший сход поездов, попал под уголовное дело

Пьяного машиниста, устроившего аварию, будут судить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

Следственное управление на транспорте СК России 13 февраля возбудило уголовное дело в отношении пьяного машиниста, устроившего столкновение поездов на станции Бердяуш (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Центральным следственным управлением на транспорте СК России в отношении машиниста тепловоза возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По версии следствия, вечером 12 февраля 2024 года на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом», — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии с рельсов сошли тепловоз и четырнадцать вагонов, что причинило крупный ущерб. Погибших в результате происшествия нет. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.

В управлении на транспорте СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

Восстановить движение по железной дороге удалось только 13 февраля. В результате происшествия от расписания на три и более часа отставали от расписания восемь поездов. Это поезда № 101 Нижневартовск-Пенза, № 98 Кисловодск-Тында, № 128 Адлер-Красноярск, № 13 Челябинск-Москва, № 14 Москва-Челябинск, № 392 Москва-Челябинск, № 332 Уфа-Новый Уренгой и № 84 Самара-Караганда.