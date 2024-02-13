Сырский озвучил условия окончания конфликта на Украине

ZDF: окончание конфликта на Украине зависит от поддержки Запада
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
По словам Сырского, Украине не хватает поддержки в виде вооружения и техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что окончание конфликта на Украине зависит от эффективности действий армии страны и поддержки со стороны партнеров в плане вооружения. По его словам, силы духа у украинцев хватает. Об этом сообщает немецкий ZDF.

«Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает», — передает ZDF слова Сырского. Он добавил, что стране не хватает поддержки в виде техники и боеприпасов.

Кроме того, главком армии Украины рассказал об изменении тактики военных. На данный момент на фронте складывается сложная ситуация, заявил Сырский. Страна перешла к обороне.

Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что Киеву следует запустить собственное производство оружия, а не ждать помощи западных стран. По его словам, в первую очередь Украина должна рассчитывать на себя, а не на своих партнеров.

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Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что окончание конфликта на Украине зависит от эффективности действий армии страны и поддержки со стороны партнеров в плане вооружения. По его словам, силы духа у украинцев хватает. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает», — передает ZDF слова Сырского. Он добавил, что стране не хватает поддержки в виде техники и боеприпасов. Кроме того, главком армии Украины рассказал об изменении тактики военных. На данный момент на фронте складывается сложная ситуация, заявил Сырский. Страна перешла к обороне. Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что Киеву следует запустить собственное производство оружия, а не ждать помощи западных стран. По его словам, в первую очередь Украина должна рассчитывать на себя, а не на своих партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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