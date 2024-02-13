Сырский озвучил условия окончания конфликта на Украине

ZDF: окончание конфликта на Украине зависит от поддержки Запада

13 февраля 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

По словам Сырского, Украине не хватает поддержки в виде вооружения и техники Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что окончание конфликта на Украине зависит от эффективности действий армии страны и поддержки со стороны партнеров в плане вооружения. По его словам, силы духа у украинцев хватает. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает», — передает ZDF слова Сырского. Он добавил, что стране не хватает поддержки в виде техники и боеприпасов. Кроме того, главком армии Украины рассказал об изменении тактики военных. На данный момент на фронте складывается сложная ситуация, заявил Сырский. Страна перешла к обороне. Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что Киеву следует запустить собственное производство оружия, а не ждать помощи западных стран. По его словам, в первую очередь Украина должна рассчитывать на себя, а не на своих партнеров.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что окончание конфликта на Украине зависит от эффективности действий армии страны и поддержки со стороны партнеров в плане вооружения. По его словам, силы духа у украинцев хватает. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает», — передает ZDF слова Сырского. Он добавил, что стране не хватает поддержки в виде техники и боеприпасов. Кроме того, главком армии Украины рассказал об изменении тактики военных. На данный момент на фронте складывается сложная ситуация, заявил Сырский. Страна перешла к обороне. Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что Киеву следует запустить собственное производство оружия, а не ждать помощи западных стран. По его словам, в первую очередь Украина должна рассчитывать на себя, а не на своих партнеров.