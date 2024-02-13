Главком ВСУ Сырский заявил о новой стадии в конфликте с Россией

Сырский: Украина переходит на собственное производство оружия

13 февраля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

По словам Сырского, нужно увеличить объемы производства вооружения в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада в конфликте с Россией. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Нет извне помощи — надо запускать собственное производство. Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — передает ZDF слова Сырского. По его словам, в первую очередь страна должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров. Ранее Сырский впервые в новом звании обратился к украинской армии. Он заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с РФ. Также главком добавил, что в ход боевых действий будут внедрены беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада в конфликте с Россией. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Нет извне помощи — надо запускать собственное производство. Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — передает ZDF слова Сырского. По его словам, в первую очередь страна должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров. Ранее Сырский впервые в новом звании обратился к украинской армии. Он заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с РФ. Также главком добавил, что в ход боевых действий будут внедрены беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).