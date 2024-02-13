Главком ВСУ Сырский заявил о новой стадии в конфликте с Россией

Сырский: Украина переходит на собственное производство оружия
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
По словам Сырского, нужно увеличить объемы производства вооружения в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада в конфликте с Россией. Об этом сообщает немецкий ZDF.

«Нет извне помощи — надо запускать собственное производство. Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — передает ZDF слова Сырского. По его словам, в первую очередь страна должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров.

Ранее Сырский впервые в новом звании обратился к украинской армии. Он заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с РФ. Также главком добавил, что в ход боевых действий будут внедрены беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада в конфликте с Россией. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Нет извне помощи — надо запускать собственное производство. Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — передает ZDF слова Сырского. По его словам, в первую очередь страна должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров. Ранее Сырский впервые в новом звании обратился к украинской армии. Он заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с РФ. Также главком добавил, что в ход боевых действий будут внедрены беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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