Раскрыт райдер екатеринбургского певца Niletto

Ural Mash: в райдере Niletto сигареты и 12-летний виски
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: NILETTO. Екатеринбург, niletto, нилетто, прытков данил
Выступление Niletto обойдется в четыре миллиона рублей, сообщает Ural Mash Фото:

В райдере певца из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Стоит выступление четыре миллиона. Главный пункт райдера — кальян и кальянщик в гримерке. Дальше виски Сhivas Regal 12-летней выдержки», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кроме того, в список вошли сигареты, шесть энергетиков, пицца и пять пачек лапши «Доширак».

Niletto добирается до места выступления на седьмой серии Mercedes-Benz S-класса. По информации telegram-канала, артист предпочитает курить электронные сигареты в салоне автомобиля.

Ранее стали известны условия для выступления в Екатеринбурге итальянской звезды мировой оперы Алессандро Сафина. Певец запросил люксовый номер в пятизвездочном отеле, вино «Совиньон Блан» и энергетики Red Bull.

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В райдере певца из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Стоит выступление четыре миллиона. Главный пункт райдера — кальян и кальянщик в гримерке. Дальше виски Сhivas Regal 12-летней выдержки», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кроме того, в список вошли сигареты, шесть энергетиков, пицца и пять пачек лапши «Доширак». Niletto добирается до места выступления на седьмой серии Mercedes-Benz S-класса. По информации telegram-канала, артист предпочитает курить электронные сигареты в салоне автомобиля. Ранее стали известны условия для выступления в Екатеринбурге итальянской звезды мировой оперы Алессандро Сафина. Певец запросил люксовый номер в пятизвездочном отеле, вино «Совиньон Блан» и энергетики Red Bull.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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