Раскрыт райдер екатеринбургского певца Niletto

Ural Mash: в райдере Niletto сигареты и 12-летний виски

13 февраля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Выступление Niletto обойдется в четыре миллиона рублей, сообщает Ural Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В райдере певца из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Стоит выступление четыре миллиона. Главный пункт райдера — кальян и кальянщик в гримерке. Дальше виски Сhivas Regal 12-летней выдержки», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кроме того, в список вошли сигареты, шесть энергетиков, пицца и пять пачек лапши «Доширак». Niletto добирается до места выступления на седьмой серии Mercedes-Benz S-класса. По информации telegram-канала, артист предпочитает курить электронные сигареты в салоне автомобиля. Ранее стали известны условия для выступления в Екатеринбурге итальянской звезды мировой оперы Алессандро Сафина. Певец запросил люксовый номер в пятизвездочном отеле, вино «Совиньон Блан» и энергетики Red Bull.

В райдере певца из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Стоит выступление четыре миллиона. Главный пункт райдера — кальян и кальянщик в гримерке. Дальше виски Сhivas Regal 12-летней выдержки», — пишет telegram-канал Ural Mash. Кроме того, в список вошли сигареты, шесть энергетиков, пицца и пять пачек лапши «Доширак». Niletto добирается до места выступления на седьмой серии Mercedes-Benz S-класса. По информации telegram-канала, артист предпочитает курить электронные сигареты в салоне автомобиля. Ранее стали известны условия для выступления в Екатеринбурге итальянской звезды мировой оперы Алессандро Сафина. Певец запросил люксовый номер в пятизвездочном отеле, вино «Совиньон Блан» и энергетики Red Bull.