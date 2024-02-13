Главком ВСУ сообщил о готовности ВСУ отступать

13 февраля 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

По словам Сырского, жизнь военных Украины является главной ценностью Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что готов оставить позиции на фронте в конфликте с Россией, чем пожертвовать жизнями личного состава армии. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», — передает телеканал слова Сырского. Он также назвал жизнь солдат «главной ценностью». По словам главкома ВСУ, Киев должен закончить конфликт выходом на «наши границы». Другие варианты в данном случае не рассматриваются, потому что другого выхода нет. Также Сырский добавил, что киевское общество должно сплотиться вокруг цели победить в конфликте. Ранее в газете The Times отметили, что новый главком украинской армии после битвы на Бахмут будет жертвовать большим количеством жизней своих военных. Также автор материала заявил, что Сырский будет более агрессивным лидером, чем экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, украинский офицер военной разведки добавил, что главнокомандующий будет искать новые пути для атаки по ВС РФ.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что готов оставить позиции на фронте в конфликте с Россией, чем пожертвовать жизнями личного состава армии. Об этом сообщает немецкий ZDF. «Готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», — передает телеканал слова Сырского. Он также назвал жизнь солдат «главной ценностью». По словам главкома ВСУ, Киев должен закончить конфликт выходом на «наши границы». Другие варианты в данном случае не рассматриваются, потому что другого выхода нет. Также Сырский добавил, что киевское общество должно сплотиться вокруг цели победить в конфликте. Ранее в газете The Times отметили, что новый главком украинской армии после битвы на Бахмут будет жертвовать большим количеством жизней своих военных. Также автор материала заявил, что Сырский будет более агрессивным лидером, чем экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, украинский офицер военной разведки добавил, что главнокомандующий будет искать новые пути для атаки по ВС РФ.