Скандальный экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев, избежавший наказания за драку в кабинете теперь уже покойного мэра Олега Дейнеки, проиграл апелляцию. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте города, народный избранник отправится отбывать срок в колонию.
«Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаева в апелляционной инстанции. Он отправится отбывать срок за коррупцию в колонию. По итогам рассмотрения дела в первой инстанции бывший народный избранник не получил реального срока за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой, и исходом дела остались недовольны все участники процесса, в том числе и общественница Анаит Анисян, которой Арсаев нанес побои», — сообщает инсайдер.
Анисян отказалась комментировать информацию об изменении наказания Арсаеву, хотя подтвердила, что присутствовала на заседании. На сайте окружного суда размещена информация о том, что 8 февраля приговор был изменен в апелляционной инстанции. Также изменение наказания подтвердил источник в силовых структурах, однако от упоминания подробностей по срокам и месту заключения воздержался.
В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Арсаеву удалось избежать наказания за драку в мэрии. Сроки давности за нанесенные общественнице Анисян побои истекли, однако оправдаться по статье за дачу взятки бывшему депутату не удалось.
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