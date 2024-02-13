В ХМАО скандальный экс-депутат, избежавший наказания за драку в кабинете мэра, отправится в колонию. Инсайд

Экс-депутат Арсаев из Мегиона отправится в колонию за дачу взятки инспектору ЖСН

14 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Экс-депутата ждет реальный срок заключения, уверяют инсайдеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Скандальный экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев, избежавший наказания за драку в кабинете теперь уже покойного мэра Олега Дейнеки, проиграл апелляцию. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте города, народный избранник отправится отбывать срок в колонию. «Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаева в апелляционной инстанции. Он отправится отбывать срок за коррупцию в колонию. По итогам рассмотрения дела в первой инстанции бывший народный избранник не получил реального срока за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой, и исходом дела остались недовольны все участники процесса, в том числе и общественница Анаит Анисян, которой Арсаев нанес побои», — сообщает инсайдер. Анисян отказалась комментировать информацию об изменении наказания Арсаеву, хотя подтвердила, что присутствовала на заседании. На сайте окружного суда размещена информация о том, что 8 февраля приговор был изменен в апелляционной инстанции. Также изменение наказания подтвердил источник в силовых структурах, однако от упоминания подробностей по срокам и месту заключения воздержался. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Арсаеву удалось избежать наказания за драку в мэрии. Сроки давности за нанесенные общественнице Анисян побои истекли, однако оправдаться по статье за дачу взятки бывшему депутату не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандальный экс-депутат городской думы Мегиона Лечи Арсаев, избежавший наказания за драку в кабинете теперь уже покойного мэра Олега Дейнеки, проиграл апелляцию. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте города, народный избранник отправится отбывать срок в колонию. «Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор Арсаева в апелляционной инстанции. Он отправится отбывать срок за коррупцию в колонию. По итогам рассмотрения дела в первой инстанции бывший народный избранник не получил реального срока за дачу взятки инспектору Жилстройнадзора Елене Куцуровой, и исходом дела остались недовольны все участники процесса, в том числе и общественница Анаит Анисян, которой Арсаев нанес побои», — сообщает инсайдер. Анисян отказалась комментировать информацию об изменении наказания Арсаеву, хотя подтвердила, что присутствовала на заседании. На сайте окружного суда размещена информация о том, что 8 февраля приговор был изменен в апелляционной инстанции. Также изменение наказания подтвердил источник в силовых структурах, однако от упоминания подробностей по срокам и месту заключения воздержался. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Арсаеву удалось избежать наказания за драку в мэрии. Сроки давности за нанесенные общественнице Анисян побои истекли, однако оправдаться по статье за дачу взятки бывшему депутату не удалось.