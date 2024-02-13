Бахрейн выдал россиянина, похитившего 47 млн рублей при незаконном строительстве

14 февраля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Мужчина получил от дольщиков 47 млн рублей в качестве взносов на строительство Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Бахрейна (Арабское государство) передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина обокрал дольщиков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура России. «Сегодня в аэропорту города Манамы компетентные органы Королевства Бахрейн передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина Джамиля Темирханова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (47 миллионов рублей — прим. URA.RU)», — написали представители ведомства на официальном сайте. С января 2014 по сентябрь 2018 года по предварительному сговору с людьми Темирханов обманом привлек людей к долевому строительству самовольно возводимого им многоквартирного дома на территории Избербаш в Республике Дагестан. Всего было заключено 36 договоров на сумму более 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый скрылся за границей и в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.

Власти Бахрейна (Арабское государство) передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина обокрал дольщиков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура России. «Сегодня в аэропорту города Манамы компетентные органы Королевства Бахрейн передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина Джамиля Темирханова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (47 миллионов рублей — прим. URA.RU)», — написали представители ведомства на официальном сайте. С января 2014 по сентябрь 2018 года по предварительному сговору с людьми Темирханов обманом привлек людей к долевому строительству самовольно возводимого им многоквартирного дома на территории Избербаш в Республике Дагестан. Всего было заключено 36 договоров на сумму более 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый скрылся за границей и в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.