13 февраля 2024

Бахрейн выдал россиянина, похитившего 47 млн рублей при незаконном строительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, подъемный кран, академический район, строительство
Мужчина получил от дольщиков 47 млн рублей в качестве взносов на строительство Фото:

Власти Бахрейна (Арабское государство) передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина обокрал дольщиков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«Сегодня в аэропорту города Манамы компетентные органы Королевства Бахрейн передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина Джамиля Темирханова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (47 миллионов рублей — прим. URA.RU)», — написали представители ведомства на официальном сайте.

С января 2014 по сентябрь 2018 года по предварительному сговору с людьми Темирханов обманом привлек людей к долевому строительству самовольно возводимого им многоквартирного дома на территории Избербаш в Республике Дагестан. Всего было заключено 36 договоров на сумму более 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый скрылся за границей и в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.

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Власти Бахрейна (Арабское государство) передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина обокрал дольщиков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура России. «Сегодня в аэропорту города Манамы компетентные органы Королевства Бахрейн передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина Джамиля Темирханова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (47 миллионов рублей — прим. URA.RU)», — написали представители ведомства на официальном сайте. С января 2014 по сентябрь 2018 года по предварительному сговору с людьми Темирханов обманом привлек людей к долевому строительству самовольно возводимого им многоквартирного дома на территории Избербаш в Республике Дагестан. Всего было заключено 36 договоров на сумму более 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый скрылся за границей и в ноябре 2021 года был объявлен в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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