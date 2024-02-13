13 февраля 2024

Курганскую многодетную мать приговорили к колонии за издевательства над сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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В неволе женщина проведет 3,6 года Фото:

Многодетную мать из Катайска (Курганская область) приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. По данным следствия, женщина часто напивалась, систематически избивала и грубо унижала своего девятилетнего сына.

«Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Катайска. Осужденная свою вину признала и раскаялась, заявив, что каждый раз у нее возникала агрессия к сыну после распития спиртного. Ей предстоит отбывать наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU выяснила, что приговор многодетной матери вынесли в декабре. В январе он вступил в законную силу. Пострадавший мальчик и другие несовершеннолетние дети будут проживать в семьях отцов.

В конце сентября прошлого года осужденная стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Соседи по общежитию заявляли, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола.

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Многодетную мать из Катайска (Курганская область) приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. По данным следствия, женщина часто напивалась, систематически избивала и грубо унижала своего девятилетнего сына. «Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Катайска. Осужденная свою вину признала и раскаялась, заявив, что каждый раз у нее возникала агрессия к сыну после распития спиртного. Ей предстоит отбывать наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU выяснила, что приговор многодетной матери вынесли в декабре. В январе он вступил в законную силу. Пострадавший мальчик и другие несовершеннолетние дети будут проживать в семьях отцов. В конце сентября прошлого года осужденная стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Соседи по общежитию заявляли, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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