Курганскую многодетную мать приговорили к колонии за издевательства над сыном

Многодетную мать из Катайска (Курганская область) приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. По данным следствия, женщина часто напивалась, систематически избивала и грубо унижала своего девятилетнего сына.
«Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Катайска. Осужденная свою вину признала и раскаялась, заявив, что каждый раз у нее возникала агрессия к сыну после распития спиртного. Ей предстоит отбывать наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Редакция URA.RU выяснила, что приговор многодетной матери вынесли в декабре. В январе он вступил в законную силу. Пострадавший мальчик и другие несовершеннолетние дети будут проживать в семьях отцов.
В конце сентября прошлого года осужденная стала главной героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Соседи по общежитию заявляли, что она избила старшего ребенка ножкой от кухонного стола.
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