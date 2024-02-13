13 февраля 2024

В Хабаровске мужчина с пистолетом и гранатами ограбил банк

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В Хабаровске ищут мужчину, ограбившего офис банка Фото:

В Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Об этом сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

«В офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег», — информирует полиция. Ограбление произошло в вечернее время. Предварительно, мужчина был вооружен оружием, схожим с пистолетом и ручными гранатами.

Он украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей. Сейчас преступника разыскивают, уточняет полиция.

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В Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Об этом сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю. «В офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег», — информирует полиция. Ограбление произошло в вечернее время. Предварительно, мужчина был вооружен оружием, схожим с пистолетом и ручными гранатами. Он украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей. Сейчас преступника разыскивают, уточняет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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