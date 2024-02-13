В Хабаровске мужчина с пистолетом и гранатами ограбил банк

В Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Об этом сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.
«В офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег», — информирует полиция. Ограбление произошло в вечернее время. Предварительно, мужчина был вооружен оружием, схожим с пистолетом и ручными гранатами.
Он украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей. Сейчас преступника разыскивают, уточняет полиция.
В Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Об этом сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю. «В офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег», — информирует полиция. Ограбление произошло в вечернее время. Предварительно, мужчина был вооружен оружием, схожим с пистолетом и ручными гранатами. Он украл 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей. Сейчас преступника разыскивают, уточняет полиция.