13 февраля 2024

Шумков раскритиковал главу «курганской Рублевки» за плохую уборку дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосты в селе Менщиково. Курган, мост, мосты, село менщиково
Шумкову не понравилось, как убирают дороги в Кетовском округе Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал главу Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») Олега Язовских, за некачественную уборку дорог. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Зимнее содержание муниципалитетом [Кетовским округом] осуществляется не очень качественно. Отрабатывается прямыми разовыми договорами, а не контрактами на постоянное содержание. А на непосредственно качество чистки дорог поступают обращения от жителей поселений округа. Главе [Олегу Язовских] сделал замечание по этому поводу», — написал Шумков.

Также губернатор отметил, что в этом году в Кетовском округе будет отремонтировано около 11 км региональной трассы на подъезде к Каширино и еще порядка километра дороги до школы. На эти цели будет направлено 234 миллиона рублей. Кроме того, на 400 млн будут приведены в порядок подъезды к Снежной, Иковке, съезды к Санаторной и Северной.

Ранее URA.RU писало, что жители Кетовского округа жалуются на заваленные снегом мосты, за уборку которых отвечает челябинская компания. Фирма заявляла о выполненной работе на 23 млн рублей, но заказчик их не принял.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал главу Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») Олега Язовских, за некачественную уборку дорог. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Зимнее содержание муниципалитетом [Кетовским округом] осуществляется не очень качественно. Отрабатывается прямыми разовыми договорами, а не контрактами на постоянное содержание. А на непосредственно качество чистки дорог поступают обращения от жителей поселений округа. Главе [Олегу Язовских] сделал замечание по этому поводу», — написал Шумков. Также губернатор отметил, что в этом году в Кетовском округе будет отремонтировано около 11 км региональной трассы на подъезде к Каширино и еще порядка километра дороги до школы. На эти цели будет направлено 234 миллиона рублей. Кроме того, на 400 млн будут приведены в порядок подъезды к Снежной, Иковке, съезды к Санаторной и Северной. Ранее URA.RU писало, что жители Кетовского округа жалуются на заваленные снегом мосты, за уборку которых отвечает челябинская компания. Фирма заявляла о выполненной работе на 23 млн рублей, но заказчик их не принял.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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