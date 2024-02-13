Шумков раскритиковал главу «курганской Рублевки» за плохую уборку дорог

14 февраля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Шумкову не понравилось, как убирают дороги в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал главу Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») Олега Язовских, за некачественную уборку дорог. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Зимнее содержание муниципалитетом [Кетовским округом] осуществляется не очень качественно. Отрабатывается прямыми разовыми договорами, а не контрактами на постоянное содержание. А на непосредственно качество чистки дорог поступают обращения от жителей поселений округа. Главе [Олегу Язовских] сделал замечание по этому поводу», — написал Шумков. Также губернатор отметил, что в этом году в Кетовском округе будет отремонтировано около 11 км региональной трассы на подъезде к Каширино и еще порядка километра дороги до школы. На эти цели будет направлено 234 миллиона рублей. Кроме того, на 400 млн будут приведены в порядок подъезды к Снежной, Иковке, съезды к Санаторной и Северной. Ранее URA.RU писало, что жители Кетовского округа жалуются на заваленные снегом мосты, за уборку которых отвечает челябинская компания. Фирма заявляла о выполненной работе на 23 млн рублей, но заказчик их не принял.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал главу Кетовского округа (также называют «курганской Рублевкой») Олега Язовских, за некачественную уборку дорог. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Зимнее содержание муниципалитетом [Кетовским округом] осуществляется не очень качественно. Отрабатывается прямыми разовыми договорами, а не контрактами на постоянное содержание. А на непосредственно качество чистки дорог поступают обращения от жителей поселений округа. Главе [Олегу Язовских] сделал замечание по этому поводу», — написал Шумков. Также губернатор отметил, что в этом году в Кетовском округе будет отремонтировано около 11 км региональной трассы на подъезде к Каширино и еще порядка километра дороги до школы. На эти цели будет направлено 234 миллиона рублей. Кроме того, на 400 млн будут приведены в порядок подъезды к Снежной, Иковке, съезды к Санаторной и Северной. Ранее URA.RU писало, что жители Кетовского округа жалуются на заваленные снегом мосты, за уборку которых отвечает челябинская компания. Фирма заявляла о выполненной работе на 23 млн рублей, но заказчик их не принял.