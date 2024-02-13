Что с мальчиком, которого свердловская учительница 27 раз уколола циркулем

Второклассник, которого учительница 27 раз уколола циркулем, продолжает учиться. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования администрации Малышевского городского округа (Свердловская область).
«Мальчик сразу вышел в школу, продолжает учиться. Педагог на больничном, в связи с этим служебная проверка приостановлена. Ранее она не была замечена в проявлениях агрессии», — рассказали в отделе.
Дикий случай произошел в малышевской школе №19. Девятилетний ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал девочке руку. Видимо, желая проучить ребенка, педагог вывела его к доске и, держа крепко за руку, начала колоть острием циркуля. Во время экзекуции учительница повторяла: «Тебе нравится?». Позже отец насчитал на руке ребенка 27 уколов, ему была оказана помощь в травмпункте.
Учительница пыталась оправдаться перед семьей пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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