13 февраля 2024

Что с мальчиком, которого свердловская учительница 27 раз уколола циркулем

Свердловский мальчик, которого педагог 27 раз уколола циркулем, продолжил учебу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший ребенок продолжает учиться (архивное фото) Фото:

Второклассник, которого учительница 27 раз уколола циркулем, продолжает учиться. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования администрации Малышевского городского округа (Свердловская область).

«Мальчик сразу вышел в школу, продолжает учиться. Педагог на больничном, в связи с этим служебная проверка приостановлена. Ранее она не была замечена в проявлениях агрессии», — рассказали в отделе.

Дикий случай произошел в малышевской школе №19. Девятилетний ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал девочке руку. Видимо, желая проучить ребенка, педагог вывела его к доске и, держа крепко за руку, начала колоть острием циркуля. Во время экзекуции учительница повторяла: «Тебе нравится?». Позже отец насчитал на руке ребенка 27 уколов, ему была оказана помощь в травмпункте.

Учительница пыталась оправдаться перед семьей пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Второклассник, которого учительница 27 раз уколола циркулем, продолжает учиться. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования администрации Малышевского городского округа (Свердловская область). «Мальчик сразу вышел в школу, продолжает учиться. Педагог на больничном, в связи с этим служебная проверка приостановлена. Ранее она не была замечена в проявлениях агрессии», — рассказали в отделе. Дикий случай произошел в малышевской школе №19. Девятилетний ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал девочке руку. Видимо, желая проучить ребенка, педагог вывела его к доске и, держа крепко за руку, начала колоть острием циркуля. Во время экзекуции учительница повторяла: «Тебе нравится?». Позже отец насчитал на руке ребенка 27 уколов, ему была оказана помощь в травмпункте. Учительница пыталась оправдаться перед семьей пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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