13 февраля 2024

Житель Сургута оказался в коме из-за компьютерных игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Сургутянин впал в кому после того, как до 3-х ночи играл на компьютере Фото:

Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Родственники мужчины вызвали медиков, когда у него начались судороги и рвота. Информацию об этом опубликовали в группе Сургутской станции скорой медицинской помощи «ВКонтакте».

«По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до 3-х часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены, лечь отдохнуть, [она] получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами», — сообщили в публикации группы. Мужчина долго не приходил в чувства, поэтому его родные вызвали скорую.

В тяжелом состоянии пациента доставили в больницу, где с ним продолжили работать реаниматологи. При этом отмечается, что сургутянин не употреблял алкоголь и не курил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У молодого человека был диагностирован отек мозга.

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Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Родственники мужчины вызвали медиков, когда у него начались судороги и рвота. Информацию об этом опубликовали в группе Сургутской станции скорой медицинской помощи «ВКонтакте». «По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до 3-х часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены, лечь отдохнуть, [она] получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами», — сообщили в публикации группы. Мужчина долго не приходил в чувства, поэтому его родные вызвали скорую. В тяжелом состоянии пациента доставили в больницу, где с ним продолжили работать реаниматологи. При этом отмечается, что сургутянин не употреблял алкоголь и не курил. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У молодого человека был диагностирован отек мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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