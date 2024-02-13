Житель Сургута оказался в коме из-за компьютерных игр

14 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Сургутянин впал в кому после того, как до 3-х ночи играл на компьютере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Родственники мужчины вызвали медиков, когда у него начались судороги и рвота. Информацию об этом опубликовали в группе Сургутской станции скорой медицинской помощи «ВКонтакте». «По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до 3-х часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены, лечь отдохнуть, [она] получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами», — сообщили в публикации группы. Мужчина долго не приходил в чувства, поэтому его родные вызвали скорую. В тяжелом состоянии пациента доставили в больницу, где с ним продолжили работать реаниматологи. При этом отмечается, что сургутянин не употреблял алкоголь и не курил. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У молодого человека был диагностирован отек мозга.

Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Родственники мужчины вызвали медиков, когда у него начались судороги и рвота. Информацию об этом опубликовали в группе Сургутской станции скорой медицинской помощи «ВКонтакте». «По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до 3-х часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены, лечь отдохнуть, [она] получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами», — сообщили в публикации группы. Мужчина долго не приходил в чувства, поэтому его родные вызвали скорую. В тяжелом состоянии пациента доставили в больницу, где с ним продолжили работать реаниматологи. При этом отмечается, что сургутянин не употреблял алкоголь и не курил. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У молодого человека был диагностирован отек мозга.